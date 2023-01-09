ГДЗ: хорошо или плохо?

В такой ситуации родители должны прибегать к инструментам, повышающим успеваемость. ГДЗ является одним из самых востребованных ресурсом такого характера.

Что такое ГДЗ и какие у него есть плюсы

ГДЗ расшифровывается, как "Готовые домашние задания". Это ресурсы или книги, в которых можно найти ответы на номера, задания и вопросы со школьных учебников.

Среди основных преимуществ ГДЗ в первую очередь следует выделить такие аспекты, как:

Дети могут выполнять домашнее задание самостоятельно, без помощи взрослых;

В ГДЗ можно найти ответы действительно на все вопросы и предметы самого разного характера;

С помощью ГДЗ можно сэкономить деньги на услугах репетиторов;

Большинство ГДЗ сегодня представлено в электронном виде, то есть доступ к ним можно получить в самые короткие времена.

Типичный пример современного ГДЗ - https://gdz-putina.info/7-klass/geometriya-7/. На ресурсе можно найти самые различные предметы и учебники от разных авторов с понятным, развернутым решением.

Недостатки ГДЗ

Если не проводить с ребенком профилактические беседы касательно использования ГДЗ, то применение подобных ресурсов будет нести в себе вред. Например, дети банально будут переписывать представленные решения, не вникая в их смысл.

Таким образом школьник, хотя и будет экономить много времени, не будет лучше усваивать материал. Также он не приобретет важные в жизни качества - логику, настойчивость, любопытство, неординарное мышление и так далее.

Наконец - учащийся может сформировать у себя вредную привычку. Он будет думать, что получить готовый результат можно за считанные минуты, просто открыв подходящий источник в сети. Ребенок приучит себя лениться, вальяжно относиться к порученным заданиям.

Резюмируя, можно отметить, что ГДЗ - полезный и вредный ресурс одновременно. Количество пользы при его использовании во многом будет зависеть от отношения ребенка. Если он не будет просто переписывать готовые решения, а будет сверять собственные мысли с изложенными в ГДЗ, анализировать написанное и вникать в решение, то его успеваемость с применением данных источников повысится.