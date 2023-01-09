Грузия, Ирак и Афганистан кратно нарастили импорт муки из России

С 1 января по 25 декабря 2022 года Россия экспортировала 881 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что в 3,5 раза больше аналогичного периода 2021 года. Стоимостной объем поставок вырос в 3,9 раза. С апреля ежемесячные отгрузки российской муки стабильно превышали 60 тыс. тонн, а в июне перешагнули отметку в 100 тыс. тонн. Крупнейшими импортерами российской муки по итогам года стали Грузия, Ирак и Афганистан, сообщили в Федеральном центре развития экспорта продукции АПК при Минсельхозе РФ.

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«Крупнейшим импортером российской муки стала Грузия, которая по состоянию на 25 декабря увеличила закупки в 4,7 раза в физическом выражении (до 202 тыс. тонн) и в 6 раз в денежном. Кратно нарастил закупки Ирак, второй импортер российской муки в 2022 году. За неполных 12 месяцев физический объем экспорта в ближневосточную страну вырос в 12 раз до 158 тыс. тонн, стоимостной – в 13 раз. Замыкает топ-3 Афганистан, импортировавший 131 тыс. тонн российской муки (в 4,9 раза больше)», — сообщили в пресс-службе «Агроэкспорта».

В число крупнейших импортеров российской муки вошла также Турция, обычно предпочитающая закупать в РФ пшеницу и самостоятельно ее перерабатывать. За год в эту республику было отгружено 78 тыс. тонн муки, тогда как в 2021-м объем составлял менее 1 тыс. тонн. На пятом месте – Туркменистан, нарастивший импорт в 4,5 раза до 43 тыс. тонн. Кроме того, в прошлом году российскую муку впервые купили в Египте, Уганде, Сенегале и на Шри-Ланке.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что главным фактором роста производства и экспорта муки стала более высокая экономическая целесообразность по сравнению с экспортом зерна. Гендиректор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин указал, что на ситуацию повлияло именно сокращение экспорта зерна, которое началось еще в 2021 году, когда были введены квоты и пошлины. Тогда, по его словам, многие производители «стали разворачивать агробизнес на переработку».

Перспективными направлениями для дальнейшего расширения сбыта российской пшеничной муки «Агроэкспорт» считает страны ближнего зарубежья и Китай, который в 2022 году находился на шестом месте.