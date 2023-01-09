IT-продукт компании из Москвы повысил эффективность более чем 50 предприятий

Программное решение столичной компании «Энкост» помогло расширить производство и определить целесообразность введения дополнительных смен более чем на 50 российских предприятиях. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Инженеры столичной компании разработали сервис, с помощью которого можно анализировать уровни загрузки оборудования и производственных участков, а затем использовать обнаруженные высвобожденные резервы для выпуска дополнительного объема изделий. Решение успешно функционирует уже более чем на 50 промышленных площадках страны», – рассказал Овчинский.

По словам главы департамента, спрос на городскую продукцию продолжает расти. При этом предприятиям бывает нужна помощь аналитиков, чтобы принять решения о том стоит ли наращивать мощности и расширять ассортимент.

Сервис компании «Энкост» работает как самостоятельная универсальная модель сбора данных, так и легко интегрируется в ранее установленные на производствах системы управления деятельностью.

​«Как правило, чтобы увеличить производительность на предприятии, необходимо вводить дополнительные единицы оборудования или рабочие смены. Это достаточно затратно: в первом случае из оборота должны быть изъяты средства либо бизнес прибегает к овердрафту, который сегодня обходится недешево. Во втором случае увеличивается фонд оплаты труда, а значит, и операционные затраты», – отметил генеральный директор компании «Энкост» Владимир Зайцев.