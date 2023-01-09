Как копать в условиях санкций

Уходящий 2022 год был непростым для всех отраслей экономики России, в том числе и для горнодобывающей промышленности. Отрасль едва успела оправиться от пандемии коронавируса, и тут же столкнулась с мощнейшим санкционным давлением, экстренным импортозамещением, вынужденной перестройкой логистических цепочек и поиском новых рынков сбыта. На поставку в Россию оборудования были введены жесткие ограничения, что больно ударило по отрасли, так как в среднем 80% техники поставлялось из-за рубежа, в том числе из западных стран.

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В декабре ЕС принял девятый пакет санкций против России, куда вошли ограничения в отношении горной добычи. Евросоюз запретил новые вложения в горнодобывающую отрасль, в том числе кредитование российских горнодобытчиков. Исключения сделаны лишь для инвестиций в «критически значимые сырьевые материалы» — производства бокситов и алюминия, кобальта, хрома, меди, железной руды, минеральных удобрений, молибдена, никеля, палладия, родия, скандия, титана, ванадия и редкоземельных элементов.

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Тем не менее отрасли удалось выстоять. «Самое главное, мы работаем, производства не остановились, компании не обанкротились. Цены растут, и это компенсирует падение продаж. В целом отрасль прибыльная, несмотря на снижение доходов», — отмечает исполнительный директор Ассоциации НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин.

Уголь пошел на внутренний рынок

Несмотря на неблагоприятные прогнозы, в целом потребление российского угля в 2022 году упало незначительно – на 0,8%, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России), с которыми ознакомился «Эксперт». По данным Росстата, за одиннадцать месяцев этого года добыча угля в России снизилась на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го, до 392 млн тонн.

Экспорт угля снизился за счет сокращения поставок в страны ЕС и составил 94,9% от прошлого года. При этом увеличилось потребление на внутреннем рынке (105,3%). В 2022 году отгрузка российского угля на внутренний рынок, включая обеспечение электростанций, отгрузки населению и коммунально-бытовым потребителям, а также на нужды коксования, увеличилась к уровню прошлого года на 10,5%.

«По последним данным, общее потребление российской угольной продукции в 2022 году оценивается в объеме 377 млн т, против 380 млн т в предыдущем году. Объемы потребления определены с учетом потерь угля при обогащении (53 млн т) и подъема угля со складов предприятий (5 млн т)», — говорит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации «Горнопромышленники России» Сергей Кононенко.

Он также пояснил, с чем связан рост внутреннего потребления угля. По его словам, в 2022 году гидроэнергетика показала уровень выработки электроэнергии ниже плановых значений в связи с низким уровнем сибирских рек. Как результат, угольные ТЭЦ нарастили производство электроэнергии.

В случае с углем наблюдается переориентация на поставки в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР). По данным ассоциации «Горнопромышленники России», экспорт российского угля в Китай за последние пять лет увеличился более чем в два раза. «Учитывая сегодняшние реалии, российским угледобывающим компаниям необходимо сконцентрировать свое внимание на крупнейших рынках Индии, Китая и попытаться потеснить конкурентов в максимально возможных объемах. Еще одним перспективным направлением для России может стать Турция, где основным экспортером угля пока еще выступает Колумбия», — отмечает Сергей Кононенко.

При этом с логистикой есть некоторые сложности: иностранные судовладельцы опасаются санкционных рисков, а в российской юрисдикции находится недостаточное количество судов, способных перевозить линейку сыпучих грузов.

Тенденция на укрупнение

«На мой взгляд, больше всего пострадали металлурги, — говорит Анатолий Никитин, — Сбыт их продукции сильно сократился. Металл в первую очередь идет на стройку, а многие инвестпроекты в России приостановлены. Другой драйвер развития металлургии — автомобилестроение, но и здесь производство сократилось. В мире же переизбыток металлургических предприятий, конкуренция высокая». Так, западные страны перестают покупать российский металл, а в Китае достаточно своих металлургических заводов.

Возникли проблемы и у золотодобытчиков, также попавших под санкции. На форуме «ГОРПРОМЭКСПО» в конце ноябре даже прозвучало предложение частично перевести в золото средства пенсионных фондов за счет скупки его у золотопромышленников. Российским производителям невыгодно продавать драгоценный металл за доллары, так как они не могут ими воспользоваться, или юани, так как эта валюта очень волатильна. Рубль выглядит более предпочтительным вариантом.

В то же время исполнительный директор ассоциации увидел большие перспективы в добыче полиметаллических руд: «Это может стать настоящим «Клондайком». Сейчас много говорится об энергопереходе, об электромобилях, для которых нужны аккумуляторы и зарядные устройства. А в них используются различные металлы, в том числе литий, никель, медь, платина, палладий. Например, одно из российских предприятий, которое добывает и золото, и медь, сейчас собирается сфокусироваться на меди, потому что в этом направлении выше окупаемость инвестиций».

Представители горнодобывающей отрасли полагают, что сейчас наметился тренд на укрупнение горнодобывающих компаний: небольшим предприятиям сложнее в одиночку справиться с кризисом. Один из примеров такого укрупнения — покупка активов золотодобывающей Petropavlovsk компанией УГМК. Ранее УГМК также приобрела одну из крупнейших в России золотопромышленных компаний «Сусуманзолото».

Трудности впереди

«Этот год прошел лучше, чем можно было ожидать исходя из весенних прогнозов. Следующий, наверное, будет несколько сложнее. Мы видим, что есть все признаки тенденции на понижение. В России наблюдается перепроизводство сырья, а возможности для экспорта сузились. Восточный вектор, хоть и растет, ограничен узким горлышком – железнодорожными путями. Севморпуть быстро не раскачаешь, на это нужно время», — полагает Анатолий Никитин.

Кроме того, нужно построить импортозамещающие производства оборудования, комплектующих и станков для их создания. Для этого, по мнению Анатолия Никитина, необходимы инвестиции более чем в 25 трлн рублей. Ведь речь идет о замещении порядка 80% техники для различных горных предприятий. При этом все расходы бюджета РФ в 2023 году составят 29 трлн рублей. Поэтому быстро наладить в России производство оборудования для горнодобывающей промышленности и развить смежные отрасли не получится.

Ассоциация «Горнопромышленники России» в январе собирается представить правительству РФ свои предложения. Во-первых, она порекомендует поддерживать российских производителей оборудования: субсидировать предприятия, которые закупают отечественную технику, и вводить дополнительные таможенные пошлины на ввоз оборудования и комплектующих, уже производящихся в России.

Также горнопромышленники обращают внимание на то, что сейчас даже в российских машинах очень много импортных комплектующих. Это двигатели, подшипники, редукторы, масла, АСУ ТП. Поэтому необходимо стимулировать производство запчастей. «Все начинается с замены запчастей, потом проектируется целиком оборудование, затем выстраивается вся технологическая цепочка», — отмечают в ассоциации.

Уже делаются шаги в этом направлении. В 2022 году Минэнерго совместно с Минпромторгом при поддержке «Горнопромышленников

России» актуализировали потребность угольных компаний в критическом горно-шахтном оборудовании и комплектующих по более чем 19 тыс. позиций. Ведомства подготовили технические задания на оборудование и совместно с производителями формируют предложения по организации производства и необходимым бюджетам.

«Важно понимать, что Минпромторг поддерживает российских машиностроителей и регуляторными мерами господдержки, и финансово; проводится субсидирование проектов в НИОКР и части затрат на уплату процентов по кредитам. Ведомство расширило механизм «параллельного импорта» для обеспечения потребности в наиболее критической номенклатуре по горно-шахтному оборудованию. Работает программа льготного лизинга российской спецтехники по постановлению правительства», — добавляет Сергей Кононенко.

