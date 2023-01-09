Кариес и методы его лечения

В настоящее время кариес представляет собой одно из самых популярных заболеваний. Особенно распространенным оно является среди представителей детского возраста.

Почему появляется кариес

Основных причин для появления проблемы несколько:

Во рту живут опасные микробы;

Нарушается гигиена полости рта;

Употребляется не самая качественная пища;

Наблюдаются проблемы со слюной;

Функциональное состояние организма нарушено из-за определенных сдвигов здоровья;

В организме имеются перебои со фтором;

Экологическая обстановка вокруг индивида;

Наследственные проблемы с зубами.

Как выглядит кариес

С точки зрения форм также имеется несколько основных разновидностей:

Пятно - белесоватое пятно, которое по цвету отличается от остальных зубов;

- белесоватое пятно, которое по цвету отличается от остальных зубов; Поверхностный - небольшие образования на зубах, сопровождающиеся слабыми болевыми ощущениями при употреблении особой еды;

- небольшие образования на зубах, сопровождающиеся слабыми болевыми ощущениями при употреблении особой еды; Средний - уже более серьезное повреждение полости рта индивида, появление болей от большего количества факторов;

- уже более серьезное повреждение полости рта индивида, появление болей от большего количества факторов; Глубокий - самый сильный и все охватывающий кариес, который сопровождается не просто сильной болью, но и смежными факторами, например, запахом.

Как лечить кариес

Существует несколько основных вариантов устранения проблемы. Самый популярный на сегодняшний день - лазер.

Такой способ устранения кариеса можно встретить в большинстве медицинских организаций. Например, в компании "Клиника 32" как раз он применяется для лечения проблемы. Узнать больше о лазерном способе лечения можно по ссылке: https://klinika-32.ru/lechenie-kariesa.

Популярность лазерного устранения кариеса обуславливается преимуществами данного лечения:

Отсутствие неприятной вибрации;

Отсутствие боли;

Лечение поврежденных участков без затрагивания здоровой ткани;

Отсутствие микротрещин от лазера;

Отсутствие потребности в химической обработке перед лечением.

При использовании лазера нет риска появления пульпита - еще одного неприятного и опасного для людей явления. Наконец, подобный вариант лечения - самый быстрый, ведь избавиться от кариеса можно буквально за один лечебный сеанс, который продолжается небольшое количеств времени.