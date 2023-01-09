Кариес и методы его лечения

В настоящее время кариес представляет собой одно из самых популярных заболеваний. Особенно распространенным оно является среди представителей детского возраста.
Почему появляется кариес
Основных причин для появления проблемы несколько:
- Во рту живут опасные микробы;
- Нарушается гигиена полости рта;
- Употребляется не самая качественная пища;
- Наблюдаются проблемы со слюной;
- Функциональное состояние организма нарушено из-за определенных сдвигов здоровья;
- В организме имеются перебои со фтором;
- Экологическая обстановка вокруг индивида;
- Наследственные проблемы с зубами.
Как выглядит кариес
С точки зрения форм также имеется несколько основных разновидностей:
- Пятно - белесоватое пятно, которое по цвету отличается от остальных зубов;
- Поверхностный - небольшие образования на зубах, сопровождающиеся слабыми болевыми ощущениями при употреблении особой еды;
- Средний - уже более серьезное повреждение полости рта индивида, появление болей от большего количества факторов;
- Глубокий - самый сильный и все охватывающий кариес, который сопровождается не просто сильной болью, но и смежными факторами, например, запахом.
Как лечить кариес
Существует несколько основных вариантов устранения проблемы. Самый популярный на сегодняшний день - лазер.
Такой способ устранения кариеса можно встретить в большинстве медицинских организаций. Например, в компании "Клиника 32" как раз он применяется для лечения проблемы. Узнать больше о лазерном способе лечения можно по ссылке: https://klinika-32.ru/lechenie-kariesa.
Популярность лазерного устранения кариеса обуславливается преимуществами данного лечения:
- Отсутствие неприятной вибрации;
- Отсутствие боли;
- Лечение поврежденных участков без затрагивания здоровой ткани;
- Отсутствие микротрещин от лазера;
- Отсутствие потребности в химической обработке перед лечением.
При использовании лазера нет риска появления пульпита - еще одного неприятного и опасного для людей явления. Наконец, подобный вариант лечения - самый быстрый, ведь избавиться от кариеса можно буквально за один лечебный сеанс, который продолжается небольшое количеств времени.