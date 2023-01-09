Кариес и методы его лечения

9 января 2023, 12:46

Под кариесом подразумевается постепенное и поэтапное разрушение тканей в области зуба. Изначально кариес появляется в качестве небольшого повреждения, которое постепенно увеличивается в размерах.

В настоящее время кариес представляет собой одно из самых популярных заболеваний. Особенно распространенным оно является среди представителей детского возраста.

Почему появляется кариес

Основных причин для появления проблемы несколько:

  • Во рту живут опасные микробы;
  • Нарушается гигиена полости рта;
  • Употребляется не самая качественная пища;
  • Наблюдаются проблемы со слюной;
  • Функциональное состояние организма нарушено из-за определенных сдвигов здоровья;
  • В организме имеются перебои со фтором;
  • Экологическая обстановка вокруг индивида;
  • Наследственные проблемы с зубами.

Как выглядит кариес

С точки зрения форм также имеется несколько основных разновидностей:

  • Пятно - белесоватое пятно, которое по цвету отличается от остальных зубов;
  • Поверхностный - небольшие образования на зубах, сопровождающиеся слабыми болевыми ощущениями при употреблении особой еды;
  • Средний - уже более серьезное повреждение полости рта индивида, появление болей от большего количества факторов;
  • Глубокий - самый сильный и все охватывающий кариес, который сопровождается не просто сильной болью, но и смежными факторами, например, запахом.

Как лечить кариес

Существует несколько основных вариантов устранения проблемы. Самый популярный на сегодняшний день - лазер

Такой способ устранения кариеса можно встретить в большинстве медицинских организаций. Например, в компании "Клиника 32" как раз он применяется для лечения проблемы. Узнать больше о лазерном способе лечения можно по ссылке: https://klinika-32.ru/lechenie-kariesa.

Популярность лазерного устранения кариеса обуславливается преимуществами данного лечения:

  • Отсутствие неприятной вибрации;
  • Отсутствие боли;
  • Лечение поврежденных участков без затрагивания здоровой ткани;
  • Отсутствие микротрещин от лазера;
  • Отсутствие потребности в химической обработке перед лечением.

При использовании лазера нет риска появления пульпита - еще одного неприятного и опасного для людей явления. Наконец, подобный вариант лечения - самый быстрый, ведь избавиться от кариеса можно буквально за один лечебный сеанс, который продолжается небольшое количеств времени.