Минобороны РФ рассказало об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

Согласно данным, представленным в сводке ведомства за 9 января, на Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое под Харьковом и у Новоселовского (ЛНР). «Кроме того, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — указывается в сводке ведомства.

Отмечается, что на Красно-Лиманском потери противника составили свыше 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа. «На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля», — говорится в сообщении.

К северу от населенных пунктов Павловка и Шевченко (ДНР) уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, рассказали в Минобороны.

В районах населенных пунктов Новомихайловка (ДНР) и Лозовая (Харьковская область) уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщается в сводке Минобороны.

«В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Ивановка Луганской народной республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США», — уточняется в сообщении российского оборонного ведомства.

Также отмечается, что в ДНР и Запорожской области уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства и две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30.

В ДНР истребительная авиация ВКС России сбила самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины, а также украинский вертолет Ми-8, добавили в Минобороны РФ.