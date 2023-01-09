Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей станет ключевым инфраструктурным проектом в 2023 году. Об этом в конце прошлого года заявил курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин. Он обещал, что на это направление будут брошены все силы. В свою очередь правительственная комиссия по транспорту, возглавляемая первым зампредом правительства РФ и председателем совета директоров ОАО «РЖД» Андреем Белоусовым, на итоговом заседании президиума в декабре в целом одобрила ход работ на Восточном полигоне. Вице-премьер отметил, что в 2022 году РЖД выполнили задачу по освоению средств в рамках проекта: 131 млрд рублей – максимальная сумма за все предыдущие годы. При этом он подчеркнул, удалось достичь главного показателя – провозная способность БАМа и Транссиба увеличилась со 144 млн тонн до 158 млн тонн.

В создавшейся непростой экономической и геополитической ситуации строительство Восточного полигона приходится форсировать, что признают все ответственные за реализацию проекта чиновники. «В прошлом году на пике на БАМе и Транссибе работало 13 тыс. рабочих-строителей, в этом году на пике должно работать, я надеюсь, и будет работать 27 тыс. человек», - делился планами Белоусов. По его словам, все еще недостаточная пропускная способность магистралей сдерживает грузовые перевозки в страны Азиатского-Тихоокеанского региона и прежде всего в Китай. Первый вице-премьер привел цифры статистики, согласно которым еще десять лет назад в дальневосточном направлении шел в основном уголь - 50-60% от всех грузов. Сегодня номенклатура товаров значительно расширилась: по Транссибу в большом количестве экспортируются минудобрения, черные металлы и зерно.

РЖД в прошлом году не только завершили все работы по обеспечению показателей первого этапа развития БАМа и Транссиба, но и внедрили на всех построенных путях новую технологию организации движения. Теперь поезда следуют с более высокой допустимой скоростью и массой и уменьшенными интервалами. В рамках первого, а также второго, реализуемого с 2018 года, этапов масштабной программы модернизации в 2022 году уложено свыше 140 км путей, отсыпано более 10 млн кубометров земляного полотна, установлено свыше 300 стрелочных переводов и около 2,5 тыс. опор контактной сети.

Из значимых объектов весной начала эксплуатироваться электрическая тяговая подстанция Шмаковка в Приморском крае, что помогло снять последнее ограничение на вождение тяжеловесных поездов на восточной части Транссиба. В декабре, прямо во время заседания правительственной комиссии, Андрей Белоусов в режиме телемоста открыл движение по второму пути перегона Аносовская – Пурикан в Амурской области. Его протяженность составляет 18 км. Сам перегон является частью рокады Бамовская – Тында, соединяющей БАМ и Транссиб. Как рассказал глава РЖД Олег Белозёров, перегон «вместе с другими проектами, которые мы завершили в этом году, решает важную для железнодорожников задачу исключения пересекающихся маршрутов». Провозная и пропускная способность увеличивается в два раза. «Это позволяет увеличить объем грузов не только с западного, но и с восточного участка Байкало-Амурской магистрали», - подчеркнул Белозёров.

О масштабах стройки говорят цифры: 597 тыс. кубометров грунта, 18,5 км путей, 10 стрелочных переводов, 184 км кабелей и проводников, 7 тыс. единиц оборудования. Также заново построено 7 мостов и еще три реконструированы. Для увеличения количества поездов на участке смонтированы отечественные системы микропроцессорной централизации и автоматической блокировки, которая автоматически делит перегон на несколько блок-участков в зависимости от количества и скорости подвижных составов.

Важно упомянуть, что Аносовская – Пурикан – это первый объект, построенный в рамках второго этапа развития БАМа и Транссиба. На очереди прокладка тоннелей на участке Смоляниново – Шкотово в Приморье и нового Дуссе-Алиньского в Хабаровском крае, развитие международных пунктов пропуска Гродеково и Камышовая, а также один из главных проектов ближайших лет – поэтапная электрификация восточного БАМа – от станции Волочаевка-2 до Советской Гавани. Еще в прошлом году РЖД приступили к проектным работам по третьему этапу программы модернизации Восточного полигона. Все это позволит к концу текущего года нарастить пропускную способность до 173 млн тонн, а к началу 2025-го выйти на плановый показатель – 180 млн тонн.

Причем действительность постоянно вносит коррективы в планы. Так, несмотря на то что правительственная комиссия по транспорту одобрила программу поэтапного вывода путевого комплекса РЖД на нормативный уровень до 2035 года, Андрей Белоусов поручил Минтрансу и холдингу при необходимости проводить ежегодную актуализацию документа, учитывая изменяющийся прогноз социально-экономического развития России. Свою финансовую политику уже пришлось менять Россетям: чтобы решить насущную проблему электрификации БАМа, компания в конце декабря объявила, что отказывается от выплаты дивидендов на 23 млрд рублей и примерно за ту же сумму собирается реализовать принадлежащий ей пакет акций «Интер РАО». Всего, как ранее подсчитали в Минэнерго и Россетях, на строительство дополнительных генераций потребуется примерно 200 млрд рублей. Однако, сколько бы еще задач и проблем не пришлось решить, практика показывает, что пока государству в лице РЖД удавалось справляться с трудностями при реализации инвестпрограммы и каждый раз достигать плановых показателей пропускной способности Восточного полигона.