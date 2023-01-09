Национальный банк Швейцарии получил рекордный убыток

Национальный банк Швейцарии сообщил в понедельник, что, по предварительным данным, его убыток в 2022 году составил 132 млрд швейцарских франков ($143 млрд). Подробные итоги будут опубликованы только 6 марта, однако уже сейчас очевидно, что это самые большие потери швейцарского центробанка в его 115-летней истории.

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Предыдущий рекорд по убыткам принадлежал 2015 году и был почти в шесть раз меньше — 23 млрд франков. В прошлом году прибыль Национального банка Швейцарии составила 26,3 млрд франков.

По итогам 2022 года ВВП Швейцарии прогнозируется на уровне 744,5 млрд франков. Соответственно, убыток ее центробанка соответствует примерно 18% национальной экономики. Он немного превышает ВВП такой страны, как Марокко (она находится, по оценке МВФ, на 60 месте в мире по этому показателю).

Причиной убытка стало одновременное падение стоимости портфелей акций и облигаций Национального банка Швейцарии. Дополнительный удар по результатам нанесло укрепление франка. Так, на своих вложениях, номинированных в иностранной валюте, он потерял 131 млрд франков.

Единственным светлым пятном были золотые запасы центробанка, которые составляли на конец 2021 года 1040 тонн. Они выросли в цене на 400 млн франков.

Теперь Национальный банк намерен отказаться от своих обычных выплат Федеральному совету Швейцарии, кантональным властям и акционерам. Однако на текущей политике центробанка эта ситуация едва ли отразится. Ставки в стране поднимались уже трижды, хотя по современным европейским меркам инфляция здесь невелика — 2,8% в декабре.

«Колоссальные убытки Национального банка Швейцарии никак не изменят его денежно-кредитную политику, — цитирует Reuters экономиста J.Safra Sarasin Карстена Юниуса. — Высокая репутация помогает ему ничего не менять».

