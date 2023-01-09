Особенности лечения алкогольной зависимости

Алкоголизм не следствие проблем – он их причина

Медицина практикует множество методов борьбы с недугом. Все они имеют разную эффективность, могут применяться отдельно или в комплексе. Проблема заключается в том, что зависимый человек не хочет признавать факт, что он попал в сети коварного врага и заболел. Исследователи отмечают снижение возрастного порога алкогольной зависимости, от чего становится еще страшнее. Существуют ли на самом деле способ раз и навсегда избавится от недуга? Давайте разбираться.

Большинство страдающих алкоголизмом людей обосновывают свои проблемы множеством причин: семейная жизнь, самодур-начальник, низкая зарплата и другие. Хотя на самом деле, это чаще всего последствия зависимости. По адресу https://narko-centra.ru/services/lechenie-alkogolizma/ можно ознакомиться с мнением специалистов по этому вопросу.

По мере прогрессирования недуга человек все меньше контролирует себя, поскольку обменные процессы организма, работа печени и сердечнососудистой системы необратимо изменяются. Это приводит к запоям и необходимости все чаще и в большем количестве пить спиртное.

Общий взгляд на лечение

Поскольку проблема давняя, то врачи ищут ее решение тоже достаточно долго. За многие десятилетия разработана общая схема лечения алкогольной зависимости, которая состоит из следующих этапов:

Подавление патологического стремления (тяги) к спиртному. Устранение вредного влияния продуктов разложения этилового спирта на организм (детокс). Восстановление психики и возвращение зависимого в общество (реабилитация). Профилактика для закрепления результатов проведенной терапии.

Все указанные меры не применяются до того момента, пока больной не будет выведен из запоя. Обязательным условием является его самостоятельное решение отказаться от приема горячительных напитков.

Современная медицина имеет в своем распоряжении сотни препаратов для купирования запоев, снижения тяги к спиртному, детоксикации организма и восстановления психического состояния.

Очень важную роль играет поддержка родственников, без которой любые препараты будут бесполезны.

Достижение результата потребует больших усилий, ведь алкоголь – враг коварный. Только в тесном сотрудничестве врачей, самого больного и его близких можно рассчитывать на успех.

Для постановки диагноза и выбора способа лечения необходима консультация с врачом.