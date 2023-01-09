Особенности оплаты аванса самозанятому

О них рассказано в данной статье. Информацию по теме налога на профессиональный доход также можно получить, посетив блог для самозанятых.

Предоплата самозанятому

Перед началом сотрудничества заключается договор подряда либо составляются другие документы. К примеру, договор возмездного оказания услуг.

Одна из важнейших частей подобных контрактов посвящена порядку расчетов. Клиент может оплатить услуги не только после их оказания. Он имеет право предоставить аванс. В законодательстве нет указаний на то, что такой порядок является противозаконным.

Частным случаем внесения предоплаты является заказ, при выполнении которого уже на первых этапах предполагается несение расходов самозанятым. К примеру, покупка тканей. Авансовый платеж может быть фиксированным или составлять заранее оговоренный процент от стоимости всего заказа.

В договоре оплату можно обозначить словом «вознаграждение». Однако нельзя использовать термин «заработная плата». Это является нарушением, за которое могут последовать штрафные санкции от налоговой инспекции.

Окончательные расчеты производятся после приемки работы клиентом. Аванс может быть зачтен в счет оплаты.

Как прописать в договоре

В контракте указывается внесение аванса перед выполнением работ, порядок окончательного расчета. После каждой оплаты самозанятый обязан передать заказчику чек, подтверждающий внесение денег. Этот нюанс также должен быть прописан в договоре. Чек — важнейший документ, подтверждающий оплату. Его наличие имеет и другое значение:

Освобождение от уплаты НДФЛ, социальных взносов, которые заказчик должен был бы уплатить за наемного работника. Чек подтверждает, что клиент не является работодателем, так как исполнитель имеет статус самозанятого.

Использование для нужд налогового учета. Чек причисляется к графе расходы и уменьшает сумму налога.

Чек на аванс

Плательщик налога на профессиональный доход обязан выписывать чек при каждом поступлении оплаты. Если аванс предусмотрен контрактом, на этот платеж также должен быть сформирован чек.

Срок его предоставления зависит от особенностей платежа. Если деньги получены наличными или с помощью электронных средств, подтверждающий документ передается заказчику незамедлительно. Если платеж проводится через расчетный счет, чек должен быть выписан не позднее 9 числа следующего месяца.

В некоторых случаях может понадобиться предварительно выставить счет. В чеке должно быть точное наименование услуги.