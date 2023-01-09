Донбасс продолжает оставаться наиболее «горячим» направлением на линии боевого соприкосновения ВСУ и российских войск. Все последние недели, согласно сводкам Минобороны России, шли ожесточенные бои за города Артемовск и Соледар. Сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филлипоненко сообщил, что украинские военные массово оставляют Соледар, а командование частей ВСУ, обороняющих данный населенный пункт, приняло решение организованно вывести из города оставшиеся воинские формирования Украины.

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«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник" поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течении ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», — цитирует спикера НМ ЛНР телеканал «Россия 24».

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Попутно с этим, ряд телеграм-каналов сегодня сообщил о вхождении в Соледар бойцов ЧВК «Вагнер» и частей корпусов Народной милиции республик Донбасса, а также о начале штурма этими подразделениями администрации города. Официально эта информация Минобороны РФ пока не подтверждена.

«Это открывает путь к полному освобождению ДНР»

«Эксперт» выяснил дальнейшие перспективы российских войск после приближающегося освобождения города Соледар. По-разному оценивая масштаб грядущего события, эксперты однозначно называют его успехом.

«Освобождение Соледара открывает дорогу на Краматорск, на полное освобождение Донецкой Народной Республики, — поделился с нами мнением военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. — Это — очень большой успех. Не случайно, за Соледар, как и за крупный железнодорожный и автомобильный узел Артемовск, уже несколько месяцев идут сражения. Это — очень важное направление, которое, повторюсь, открывает путь к полному освобождению ДНР».

По словам Литовкина, взятие российской армией Соледара также приблизит и освобождение Артемовска. «Дело ведь не только в оперативно-тактической обстановке, но еще и в боевом духе. Когда войска противника бегут, отступают, сдаются в плен — это воздействует негативно на его оборону. У обороняющихся возникает вопрос: "Почему где-то кто-то может позволить себе остаться в живых, а мы должны умирать?". Это червоточина, которая всегда присутствует в подсознании. Поэтому, конечно, падение одного города, падение другого города влияет на всю обстановку на фронте», — сказал военный эксперт.

Литовкин также считает, что причиной приближающегося успеха ВС России на данном участке являются как возросшая сила наших войск, так и ослабление военных формирований Украины. «Мы стали сильнее, безусловно. ВСУ слабеют, потому, что они очень много теряют людей. И потом, надо понимать простую вещь: они пытаются заткнуть дыры человеческим материалом, бросая на фронт необученных, неподготовленных людей, в первую линию обороны. В инженерном отношении, правда, у противника оборона организована достаточно хорошо, и ее очень сложно преодолевать. Но, тем не менее, успех на одном участке фронта влечет успех и на других его участках», — добавил в заключение эксперт.

«Нам надо освобождать Херсон»

Со своей стороны, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не склонен преувеличивать значение освобождения Соледара российской армией, называя его тактическим успешным эпизодом. По его мнению, для достижения серьезного военно-политического успеха нашим войскам нужно ставить и решать более широкие и амбициозные задачи.

«В случае если эта информация подтвердится, могу назвать его тактическим успешным эпизодом в формате боев местного значения. Соледар, Артемовск, Марьинка, Авдеевка — это все мелкие населенные пункты, это все бои местного значения. Нам надо освобождать Херсон, нам нужна ситуация, когда вся территория Российской Федерации, с учетом новых субъектов, будет освобождена», — сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что необходимо сейчас, в рамках СВО, решить вопрос с полным освобождением территории РФ от украинских войск, включая четыре новых российских субъекта. «Когда эта задача будет решена, могу сказать, что это — да, это — серьезный военно-политический успех», — уверен Коротченко.