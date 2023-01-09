Патрушев заявил, что нынешний кризис — попытка Запада противостоять РФ руками украинцев

Россия не ведет войну с Украиной; нынешний кризис стал следствием попытки Запада руками украинцев противостоять РФ.

Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что с помощью спецоперации Россия намерена «положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа».

«Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», — отметил он. По словам Патрушева, чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней удастся сберечь.

«В планы Запада не входит сохранять чьи-либо жизни в ущерб своему обогащению и другим амбициям. При этом американцы, англичане и другие европейцы часто создают иллюзию, будто защищают цивилизацию от варварства», — предупредил секретарь Совета безопасности РФ.

Дмитрий Патрушев высказал предположение, что «вся история» затевалась США для того, чтобы «отработать технологии размежевания и стравливания единого народа», заставляя людей забыть свои истоки, «вынуждая активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты».

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства пояснил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.