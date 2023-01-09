Амбиции нефтеюаня, и почему их не стоит недооценивать

Ранее в наших публикациях мы уже отмечали, что название нефтедоллар взялось не просто так, именно в американской валюте производится большинство расчетов за углеводороды, что и обеспечивает доллару востребованность во всем мире.

Соответственно, составить конкуренцию американцу можно только заменив часть расчетов за нефть и нефтепродукты на другие валюты. Этим в последние годы активно и занимается Китай. В узких кругах уже достаточно давно фигурирует такой термин, как нефтеюань.

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Согласно исследованию Credit Suisse, около 40% разведанных запасов нефти, принадлежащих членам ОПЕК+, принадлежат России, Ирану и Венесуэле, которые, как известно, продают ее Китаю с большими скидками, тем самым по сути поддерживая план Пекина по продвижению нефтеюаня.

На страны Совета сотрудничества стран Персидского залива, прежде всего на Саудовскую Аравию и ОАЭ, приходится еще 40% доказанных запасов нефти, и они все чаще и больше заигрывают с Китаем.

Остальные 20% также доступны КНР, к тому же страна уже является крупнейшим импортером сырой нефти в мире.

Впрочем, сторонние наблюдатели могут смело заявить, что пока юань не несет доллару никакой угрозы, ведь в мировой торговле на юань приходится всего лишь 2,7% расчетов, а на доллар — 41%. Однако, как уже было сказано выше, данные процессы очень сильно растянуты во времени, и будут постепенно набирать обороты.

Фундаментальные сдвиги

Совсем недавно, в декабре прошлого года, глава КНР Си Цзиньпин пообещал активизировать усилия по продвижению использования юаня в энергетических сделках, предложив на саммите в Саудовской Аравии странам Персидского залива использовать Шанхайскую биржу нефти и газа для проведения торговых расчетов в юанях. Предложение на таком уровне не делается ради красного словца.

Кроме того, прошедший год стал периодом, когда нефтеюань действительно начал обретать силу. Из-за конфликта на Украине и санкций в отношении России, Пекин начал увеличивать закупки нефти и газа в странах, дружественных к нефтеюаню. Россия здесь, конечно, стоит особняком, но является далеко не единственной, кто ведет расчеты в юанях.

В одной из своих заметок стратег Credit Suisse господин Позар пишет, что Китай хочет переписать правила глобального энергетического рынка, и он сделает это, сначала убрав доллар с орбиты стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), которые и так пострадали от наличия значительных валютных резервов в долларах на фоне активного использования Штатами санкционных угроз.

Параллельно как раз будет вестись большая игра с ОПЕК, и председатель Си фактически пообещал гарантированные покупки нефти и газа за оплату в юанях, и Китай готов делать это в больших количествах.

Важно отметить, что более 25% китайского импорта сырой нефти поступает из Саудовской Аравии, и представляется неизбежным, что страны Персидского залива постепенно перейдут на нефтеюань, даже если на этом пути будет много препятствий из-за их подверженности западному финансированию.

Добавим, что Китая вообще в своей геополитике никогда никуда не спешит, преследуя многолетние цели. И можно не сомневаться, с каждым закручиванием санкционных гаек Западом Пекин будет продвигается все дальше и дальше в своих нефтеюаневых амбициях, чтобы в конце концов сместить доллар со своего трона.

