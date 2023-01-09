Продажи новых легковых автомобилей в России за год рухнули на 59%

За весь прошлый год россияне купили 626,3 тыс. новых легковых машин, что на 58,7% меньше, чем в 2021 году, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Безусловным лидером продаж были отечественные автомобили семейства LADA, среди иномарок наибольшей популярностью пользовались корейские Kia и Hyundai.

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«Лидером рынка осталась отечественная марка LADA, доля которой в минувшем году выросла почти до 28% (в 2021-м она была равна 22,25%). За весь 2022 год россияне купили 174 688 новых легковых автомобилей LADA (-48,2% к 2021 году)», — подсчитали аналитики.

Второе место и лидерство среди иномарок сохранил корейский бренд Kia (65 691 штук, -67%). Далее следуют корейский Hyundai (54 017 штук, -66%), французский Renault (40 844, -68,7%) и китайский Chery (39 256, -2%).

Рост продаж наблюдался только у двух брендов из КНР: Geely (+8,4%) и EXEED (в 4,5 раза). Остальные 23 марки в топ-25 самых популярных моделей на российском авторынке вышли в минус, причем сильнее всех «просел» японский Lexus (-84,8%).

