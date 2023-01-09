Путин предложил денонсировать подписанную в 1999 году Конвенцию об ответственности за коррупцию

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Документ размещен в базе данных нижней палаты российского парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива связана с решением Комитета министров Совета Европы прекратить членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). При этом, несмотря на то что Москву лишили права голоса, так же как и права участия в обсуждении или принятии докладов в организации, обязанность России соблюдать условия соглашений в рамках Конвенции формально осталась в силе; ГРЕКО сочла целесообразным сохранить необходимость мониторинга выполнения Россией соответствующих обязательств.

Москва считает сложившуюся ситуацию неприемлемой и дискриминационной, в связи с чем глава государства решил внести предложение по денонсации Конвенции, а также инициировать прекращение участия России в ГРЕКО.

Подчеркивается, что денонсация Россией Конвенции не требует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию была подписана в Страсбурге в январе 1999 года. В ней определены меры по борьбе с коррупцией, которые должны предпринимать подписавшие ее страны.