Российская нефть дорожает вдвое быстрее других

На мировом рынке продолжается волна позитива. К закрытию основной российской сессии американский индекс рынка широкого профиля S&P500 прибавляет свыше процента, Индекс доллара падает на серьезную для него величину в 0,8%.

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