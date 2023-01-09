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Российская нефть дорожает вдвое быстрее других

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
9 января 2023, 20:28

Инвесторы бегут из доллара — его курс сильно падает на российском и мировом рынках. На укрепляющемся рубле рынок акций расти не хочет. Зато российская нефть дорожает опережающими темпами.

Коллаж: Тамара Ларина