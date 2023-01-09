На мировом рынке продолжается волна позитива. К закрытию основной российской сессии американский индекс рынка широкого профиля S&P500 прибавляет свыше процента, Индекс доллара падает на серьезную для него величину в 0,8%.
Российская нефть дорожает вдвое быстрее других
Инвесторы бегут из доллара — его курс сильно падает на российском и мировом рынках. На укрепляющемся рубле рынок акций расти не хочет. Зато российская нефть дорожает опережающими темпами.
Коллаж: Тамара Ларина
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