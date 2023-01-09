Российские авиакомпании в минувшие праздники перевезли на 11,3% больше пассажиров, чем год назад

Пассажиропоток российских авиакомпаний в праздничную неделю 1 — 8 января увеличился на 11,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Согласно данным Росавиации, в общей сложности услугами отечественных перевозчиков воспользовались 2,26 млн человек.

Уточняется, что среди внутренних направлений наибольшей популярностью пользовались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, а также Сочи, Минеральные воды, Калининград и Махачкалу.

В ведомстве обращаюст внимание на то, что в ряде регионов РФ отмечались сложные метеоусловия. Так, в столичном регионе, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке перевозчики столкнулись с обильными снегопадами, переходящими в ледяной дождь, и с аномальными морозами.

«На фоне сложных метеоусловий в новогодний период российские авиакомпании и аэропорты продемонстрировали устойчивость работы отечественного воздушного транспорта, увеличив объемы авиаперевозок и обеспечив безопасную перевозку пассажиров», — цитирует пресс-служба Росавиации руководителя ведомства Александра Нерадько.

В конце декабря Росавиация рассказала о выполнении плановых показателей по объему перевозок 24 ведущими авиакомпаниями РФ. Ведомство отметило, что в 2022 году на поддержку гражданской авиации из федерального бюджета были выделены средства в размере 172 млрд руб., которые были доведены до получателей и освоены в полном объеме. По предварительным оценкам, рост объемов региональных авиаперевозок по итогам прошлого года составил от 5% до 8%.