Сына основателя «Вымпелкома» обвинили в отчуждении акций компании BelkaCar

Признанный в РФ иноагентом предприниматель Борис Зимин обвиняется в отчуждении простых акций компании BelkaCar наряду с арестованным в декабре немецким инвестором каршеринга Ральфом Новаком.

Зимин объявлен в международный розыск, ходатайство следствия о его заочном аресте будет рассмотрено 11 января. По какой именно статье разыскивается предприниматель, официально не уточняется, однако согласно информации из базы Мосгорсуда, бизнесмена обвиняют в мошенничестве. Агентство РБК со ссылкой на пресс-службу Тверского суда пишет, что там подтвердили требование о заочном аресте Зимина по ст. 159 ч. 4 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о сделке по отчуждению простых акций BelkaCar. «Фигуранты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере совершили сделку по отчуждению простых акций компании BelkaCar Ltd. Следственные действия продолжаются, назначен ряд экспертиз, в том числе экономических», — сообщил собеседник агентства. Уточняется, что дело ведет Главное следственное управление ГУ МВД Москвы.

Ральф Новак и сотрудник российской компании «Брайнстон» Ильнур Азмуханов сейчас находятся в СИЗО.

Сообщается, что в деле два эпизода: хищение и продажа контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и незаконная продажа 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. По данным следствия, в 2017 году Новак и его помощник вступили в сговор с неизвестными лицами из числа руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd — владельца российского АО «Каршеринг», которая выполняет функции управляющей компании BelkaCar. Новака и Азмуханова считают причастными к хищению и продаже 52,4% акций BelkaCar Ltd. Предполагается, что Новак организовал хищение в том числе 50% «Брайнстон».

Борис Зимин — сын основателя «Вымпелкома» и сети «Билайн» Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.

Брат Бориса Зимина Сергей между тем обвиняется в убийстве двух человек. Пресненский суд заочно арестовал его в мае 2021 года.