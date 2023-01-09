ЦБ выпустил золотые червонцы

Банк России 9 января выпускает в обращение серебряную инвестиционную монету номиналом 3 рубля «Георгий Победоносец» и золотую номиналом 10 рублей «Золотой червонец». Обе монеты выйдут тиражом до 500 тыс. штук каждая, сообщается на сайте ЦБ.

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«Образ Святого Георгия на Руси начиная с XI века использовали в качестве государственного символа. Его изображали на княжеских печатях, штандартах, гербах и монетах. Советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе. Они по своим параметрам повторяли царские 10 рублей. Их дизайн был разработан медальером Антоном Васютинским на основе эскиза для одной из дореволюционных сельскохозяйственных выставок», — пояснили в ЦБ.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 999) имеют форму круга диаметром 39 мм. Золотые монеты номиналом 10 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 22,6 мм. На их лицевой стороне расположены рельефное изображение герба РФ, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты, год выпуска, обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба сплава, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тираж этой монеты — 500 тыс. штук. На золотой монете в центре изображен крестьянин-сеятель за работой, на заднем плане: слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг, вверху — надпись: «Один червонец», внизу — даты: «1923» и «2023».Тираж этой монеты — тоже 500 тыс. штук.

