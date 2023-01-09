В Кремле заверили, что денонсация Конвенции Совета Европы не скажется на борьбе с коррупцией в РФ

Денонсация Москвой Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию никак не отразится на международном сотрудничестве по этой проблеме с дружественными РФ странами, а также не ослабит борьбу со взятничеством внутри самой России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал — внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, сейчас в России функционируют системы по жесткой борьбе с коррупцией. «Нельзя сказать, что ее удалось искоренить — эту проблему не удалось искоренить нигде в мире, но это не компанейщина, а это последовательная деятельность, и эта работа будет продолжаться», — отметил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков заверил, что сотрудничество по этому направлению с дружественными РФ странами сохраняется. «А что касается прежнего взаимодействия с недружественными странами, то уже достаточно продолжительное время его нет и пока не предвидится», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной в 1999 году. Инициатива связана с решением Комитета министров Совета Европы прекратить членство РФ в Группе государств против коррупции при том, что обязанность России соблюдать условия соглашений в рамках Конвенции формально остается в силе.