В Ненецком автономном округе упал самолет Ан-2 с 12 пассажирами на борту

По данным МЧС, в Ненецком автономном округе потерпел крушение Ан-2, на борту которого находились 12 человек.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, предположительно, в результате аварии погибли двое. Уточняется, что самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, ЧП произошло в 10 км от села Каратайка. «Из-за обледенения произошла авария самолета Ан-2 в 10 км от поселка Каратайка. На его борту находились 12 человек — два члена экипажа и 10 пассажиров, один из которых дозвонился до оперативных служб. По предварительным данным, погибли двое», — рассказал собеседник агентства.

На место крушения направляются спасатели.