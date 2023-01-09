В правительстве рассказали о дополнительных ежемесячных выплатах для медиков

Отдельные категории медиков в 2023 году будут получать ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб.

Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Размер такой доплаты к заработной плате составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц — в зависимости от специальности сотрудника. В целом ее получат около 1 млн 100 тыс. человек по всей стране, включая и недавно присоединившиеся территории», — сообщил Мишустин. Он напомнил, что всего на эти цели в текущем году направят свыше 152 млрд руб.

Уточняется, что выплаты установлены с 1 января. Средства предназначены для врачей и специалистов первичного звена здравоохранения, а также сотрудников районных больниц и медиков, работающих на станциях и в отделениях скорой помощи.

Глава кабмина подчеркнул, что необходимо принять все меры, чтобы начисления производились незамедлительно. «Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены», — подчеркнул премьер-министр.

В пресс-службе правительства поясняют, что самые высокие выплаты — 18,5 тыс. руб. — будут получать врачи центральных районных, районных и участковых больниц. «Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать выплаты в размере 14,5 тыс. рублей, а врачи станций или отделений скорой медицинской помощи — в размере 11,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении. Такая же сумма — 11,5 тыс. — положена врачам и медработникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования, в частности, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям медиков из первичного звена здравоохранения.

Сообщается, что медсестры центральных районных, районных и участковых больниц получат социальную выплату в 8 тыс. рублей. Медработники со средним образованием, работающие в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения, будут выплачивать дополнительные 6,5 тыс. руб. в месяц. Фельдшеры и медсестры станций и отделений скорой помощи будут получать допвыплаты в размере 7 тыс. руб в месяц.

Младшему медперсоналу центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи полагаются выплаты в 4,5 тыс. руб. Столько же будут получать фельдшеры и медсестры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи.

Отмечается, что решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

В начале декабря 2022 года Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. На встрече с членами СПЧ глава государства сообщил, что направил правительству просьбу организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты начислялись уже с 1 января 2023 года.