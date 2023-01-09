В РФ официально утверждена граница между Приморьем и Хабаровским краем

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границе между двумя субъектами Дальневосточного федерального округа — Приморским и Хабаровским краями.

Об этом сообщается на сайте Росреестра.

«Возможно, не всем известен этот факт, но официальной границы между Приморьем и Хабаровским краем до сих пор не существовало. И вот теперь этот вопрос решен — граница между соседними регионами внесена в реестр», — приводятся слова замминистра имущественных и земельных отношений Приморья Олега Топчиенко. Чиновник пояснил, что наличие данных в ЕГРН способствует качественному использованию земельных ресурсов и информированности о территориальной принадлежности земель заинтересованных лиц, органов власти и местного самоуправления.

Протяженность границы между двумя регионами составила 1 142 км, указывается в сообщении. «Со стороны Приморья граница идет по северным границам Тернейского и Пожарского муниципальных округов; в общем восточном направлении по незастроенной территории: с запада, от государственной границы с Китаем, пересекая Федеральную автомобильную дорогу А-370 «Уссури», Транссибирскую магистраль до восточной морской границы. На севере она проходит в основном по водоразделу бассейнов рек Бикина и Хора, а затем по водоразделу Хора и реки Самарги, впадающей в Японское море. На пути границы - лесные массивы, вершины и хребты гор и сопок — Арсеньевские Граниты, Мария, Пёстрая, Лохматая и десятки других», — уточняют в Росреестре.

Отмечается, что описательная часть границы была подготовлена давно, однако в ходе землеустроительных работ при сравнении картографических и кадастровых исходных материалов обоих регионов были найдены расхождения в границах 37 участков и пяти особо охраняемых территорий регионального значения. На данный момент все вопросы урегулированы.

«Совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Приморского края и специалистами "Управления землями и имуществом на территории Приморского края" мы занимались документацией и разрешением споров и разногласий. В ходе переговоров все вопросы были урегулированы, и теперь между нашими соседними регионами есть официальная граница, внесенная в ЕГРН», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгения Русецкого.

Приморский край образован в 1938 году при разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края. На западе регион граничит с Китаем, на юге и востоке омывается Японским морем. На севере Приморье граничит с Хабаровским краем, а на юго-западе — с КНДР.