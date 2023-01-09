В штабе теробороны ДНР сообщили о взятии села Бахмутское под Соледаром

Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Бахмутское, расположенное к югу от Соледара. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — указывается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Бахмутское находится примерно в пяти километрах от Соледара, расстояние до Артемовска (украинское название — Бахмут) составляет около 16 км. В обоих городах сейчас идут ожесточенные бои. Через Артемовск проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе, отмечает «РИА Новости».