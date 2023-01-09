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В Wildberries проанализировали поисковые запросы покупателей в 2022 году

9 января 2023, 13:04
piqsels.com

Российский онлайн-маркетплейс Wildberries рассказал о динамике поисковых запросов пользователей в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба ретейлера, в первом квартале рейтинг возглавили «бумага для принтера А4», «сахар-песок» и «гигиенические прокладки». В компании указывают на экономическую неопределенность, из-за которой россияне начали запасаться предметами первой необходимости.

Во втором квартале года потребители тем не менее начали готовиться к сезону отпусков: среди самых частых поисковых запросов оказались «летнее платье», «кроссовки» и «футболка».

В третьем квартале в топ вышли «рюкзак школьный», «картина по номерам» и «жгут кровоостанавливающий», а в  четвертом, в преддверии новогодних праздников, россияне традиционно искали «платье вечернее», «наушники беспроводные» и «гирлянды».

Отмечается, что около 89% запросов сделали пользователи приложений. 

В целом ТОП-10 поиска на Wildberries в 2022 году выглядит так:

  • Кроссовки
  • Футболка
  • Пижама
  • Наушники беспроводные
  • Чехол на iPhone
  • Картина по номерам
  • Постельное белье двуспальное
  • Серьги
  • Часы
  • Пенал

Аналитики компании указывают на то, что несмотря на уход ряда иностранных игроков из РФ, пользователи чаще искали именно отечественные бренды одежды и обуви. Таких запросов в 1,5 раза больше, чем по зарубежным маркам, подчеркивают в пресс-службе маркетплейса.