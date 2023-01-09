В Wildberries проанализировали поисковые запросы покупателей в 2022 году

Российский онлайн-маркетплейс Wildberries рассказал о динамике поисковых запросов пользователей в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба ретейлера, в первом квартале рейтинг возглавили «бумага для принтера А4», «сахар-песок» и «гигиенические прокладки». В компании указывают на экономическую неопределенность, из-за которой россияне начали запасаться предметами первой необходимости.

Во втором квартале года потребители тем не менее начали готовиться к сезону отпусков: среди самых частых поисковых запросов оказались «летнее платье», «кроссовки» и «футболка».

В третьем квартале в топ вышли «рюкзак школьный», «картина по номерам» и «жгут кровоостанавливающий», а в четвертом, в преддверии новогодних праздников, россияне традиционно искали «платье вечернее», «наушники беспроводные» и «гирлянды».

Отмечается, что около 89% запросов сделали пользователи приложений.

В целом ТОП-10 поиска на Wildberries в 2022 году выглядит так:

Кроссовки

Футболка

Пижама

Наушники беспроводные

Чехол на iPhone

Картина по номерам

Постельное белье двуспальное

Серьги

Часы

Пенал

Аналитики компании указывают на то, что несмотря на уход ряда иностранных игроков из РФ, пользователи чаще искали именно отечественные бренды одежды и обуви. Таких запросов в 1,5 раза больше, чем по зарубежным маркам, подчеркивают в пресс-службе маркетплейса.