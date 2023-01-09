В Якутии открыли крупное газовое месторождение

Предприятие «Туймааданефтегаз» открыло новое крупное газоконденсатное месторождение в Олекминском районе Якутии. Извлекаемые запасы газа оцениваются в 34,865 млрд кубометров, сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и геологии.

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«Месторождение было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке. Геологоразведочные работы, проведенные специалистами компании, подтвердили значительный газовый потенциал участка. Новое месторождение получило название Мухтинское», — сообщили в министерстве.

По словам первого замминистра промышленности и геологии Якутии Михаила Кириллина, новое месторождение находится неподалеку от магистрального газопровода «Сила Сибири» и нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий Океан. Это является большим преимуществом и открывает «новые возможности как для повышения потенциала самого участка, так и для предприятия».

В министерстве добавили, что в Якутии по итогам прошлого года общий объем добычи газа вырос на 24% и составил более 17 млрд кубометров.

