Владимир Ефимов: более 4 млрд рублей поступило в бюджет Москвы за право редевелопмента четырех промзон

Инвесторы, выигравшие на аукционе права на редевелопмент четырех бывших промышленных зон «Коровино», «Алтуфьевское Шоссе», «Автомоторная» и «Теплый Стан» в Москве, уже выплатили в бюджет столицы более 4 млрд рублей. Об этом сообщил 9 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что программу комплексного развития территорий (КРТ) бывших промзон в городе реализуют с 2020 года. «За это время по итогам прошедших аукционов мы заключили с инвесторами четыре договора на редевелопмент площадок бывших промзон “Коровино”, “Алтуфьевское Шоссе”, “Автомоторная” и “Теплый Стан” общей площадью 158 га. Благодаря этому в бюджет города в 2022 году поступило более четырех млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов. При этом общий объем инвестиций в развитие этих участков превысит 302 млрд рублей, добавил он.

На данный момент ведется работа над проектами планировки и концепцией будущей застройки данных территорий. Всего в ходе реализации четырех проектов инвесторы возведут более трех млн. кв. м. недвижимости, включая жилье, общественно-деловые и социальные объекты, производства и технопарки, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Проекты дадут городу около 33 тыс. рабочих мест. Победителями стали не только столичные, но и региональные застройщики, что говорит о востребованности городских площадок, а также об удобстве и действенности формата электронных торгов», — отметил он.

Напомним, программа КРТ вовлекает в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли столицы. Она позволит создать более полумиллиона рабочих мест, а общий объем инвестиций оценивается в 7 трлн рублей. Первый такой договор заключили в 2020 году в отношении производственной зоны «Октябрьское Поле». Всего на данный момент подписано 10 соглашений с инвесторами. Кроме того, власти Москвы назначили городских операторов для преобразования 14 участков неэффективно используемых территорий.