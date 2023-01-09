Власти ДНР запланировали экспортировать каолин за пределы РФ

На крупном месторождении Белая Балка под Волновахой в ДНР ведутся ремонтно-восстановительные работы для возобновления добычи каолина (белой глины). Здесь планируется добывать порядка 300 тыс. тонн стратегически важного для цементного производства полезного ископаемого в год и поставлять его на экспорт за пределы России, сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

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«Производственные мощности предприятия, которое осуществляет разработку месторождения, позволяют добывать и отгружать до 5 тысяч тонн обогащенного каолина в месяц. Объем запасов белой глины у нас в ДНР оценивается в более 9 млн тонн. По предварительным оценкам специалистов минпромторга ДНР на этом участке планируется добывать порядка 300 тысяч тонн полезного ископаемого в год. Кроме того, предприятие планирует возобновить экспорт каолина за пределы России», — написал Хоценко.

Он отметил, что каолин используется при производстве керамики, фаянса и цемента, а также в бумажной, огнеупорной, химической и стекольной отраслях. Экспорт сырья позволит, по его словам, расширить рынок сбыта отечественной продукции и портфель договоров, который в 2022 году составил 700 млн рублей.

