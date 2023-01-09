Ефимов: три высокотехнологичных кластера создали в 2022 году в Москве

В 2022 году в Москве появились три высокотехнологичных кластера, объединившие производителей и разработчиков: фармацевтики, фотоники и электромобилестроения, сообщил 9 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Кластеры позволят объединить столичные компании и научно-технические организации для проведения совместных разработок, создания инновационных предприятий и формирования полноценных производственных цепочек в сфере фотоники, электромобилестроения и фармацевтики», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, сегодня к объединениям присоединились около 100 организаций, половина из которых размещена на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) “Технополис Москва”».

Так, планируется, что межотраслевой кластер электромобилестроения будет площадкой, на которой участники отработают новые технологии для дальнейшего производства электрокаров, электрогрузовиков и электробусов. В него объединились около 40 промышленников и НИИ, включая тех, кто уже выпускает машины, микроэлектронику, композитные материалы и зарядные станции.

Столько же предприятий — 40 — вошли в кластер фотоники, который должен стать центром экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем. Напомним, такие технологии позволяют увеличить скорость передачи информации более чем в 100 раз, поэтому продукция с их применением востребована у ведущих производителей и заказчиков высокоскоростного оборудования. Фотонное оборудование используют, например, в бортовой аппаратуре и наземной инфраструктуре в авиационно-космической отрасли, а также в телекоммуникационной отрасли для организации информационных сетей 5/6G, подключения к высокоскоростному Интернету, IP-телефонии и IP-телевидению. В числе первых проектов этого кластера — предприятие по выпуску фотонных интегральных микросхем. Резидент ОЭЗ Москвы, компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) в 2023 году начнет пилотное производство новой продукции.

«Также одним из важнейших станет кластер фармацевтики, созданный в технополисе столицы. В него уже вошло 9 предприятий, которые разрабатывают и выпускают инновационные лекарственные средства», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, в ближайшие годы к этому кластеру присоединится еще несколько компаний, которые завершают строительство своих производство в столичной ОЭЗ.