Закон на триллион

В российском Уголовном кодексе в самое ближайшее время может появится новая статья 173.3 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». Соответствующий законопроект разработан депутатами от «Единой России» и ЛДПР и с оговорками, но поддержан правительством, выдавшем на него положительное заключение.

После принятия и вступления закона в силу предоставление поддельной декларации будет караться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной планы злоумышленника за год или даже два. В том случае, если гражданам или организациям был нанесен крупный ущерб, предусматривается возможность направить уличенного в правонарушении на принудительные работы или лишит его свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере дохода за 6 месяцев. Если же преступление было совершено организованной группой, то возможный срок принудительных работ возрастает до пяти лет, срок лишения свободы — до семи лет, а штраф будет исчисляться размером доходов за рабочую пятилетку.

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Стоит отметить, что в деловых кругах указанные законодательные нововведение уже сейчас воспринимаются неоднозначно. Озабоченность вызывает целый ряд моментов. С одной стороны, необходимость привлечения к ответственности тех, кто предоставляет в налоговые недостоверные сведения, а потом на их основании получает вычеты, давно назрела. Как пишут «Известия», злоумышленники приобретают уставные документы организаций, которые зарегистрированы на подставных лиц. От имени последних изготавливаются подложные счета-фактуры и налоговые декларации, подтверждающие право на вычет. Авторы законопроекта со ссылкой на данные ФНС утверждают, что таким образом только в позапрошлом году было «освоено» около триллиона рублей.

С другой стороны, некоторые формулировки в законопроекте таковы, что вместе с водой, фигурально выражаясь, здесь можно выплеснуть и ребенка, получив вал уголовных дел, возбуждённых по формальным признакам. Ведь грань между ошибкой в декларации и сознательным предоставлением заведомо ложных сведений весьма расплывчата.

Кроме того, в заключении правительства обращается внимание, что в документе криминализуемые деяния законопроекте формулируются как альтернативные, с использованием союзов «и (или)», а при описании предмета преступления использован только союз «и», что создает предпосылки для «расширительного толкования закона». Также отсутствует квалифицирующий признак совершения деяния «группой лиц по предварительному сговору». Ну и наконец к расследованиям «налоговых» дел по не совсем понятным причинам предлагается привлекать следователей Федеральной службы безопасности, которая такого рода преступлениями не занимается. Все эти моменты в кабмине предлагают доработать.

Многие дела могут не дойти до суда

Старший партнер Консалтинговой компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов, полагает, что основной целью принятия данного законопроекта является пополнение бюджета в условиях идущей СВО. «Иных правовых оснований данное решение не имеет. В настоящее время и так имеются аналогичные основания для довзыскания в бюджет недоимок, штрафов, пени в результате получения незаконных налоговых вычетов, в том числе по НДС. Понять, как будет применяться данная норма, можно будет только обобщив практику применения пор итогам календарного года», — рассказал он «Эксперту».

По мнению Алексея Горелова, о на первых порах закон, действительно, приведет к резкому росту количества возбужденных уголовных дел. «Не понятно, как будут определять заведомую подложность документов — в рамках ли выездной/камеральной проверки или иными способами? Будет ли возможность сдать уточненную декларацию в случае ошибки? Таким образом, пока не будут выработаны четкие подходы к новой статье УК со стороны правоохранителей и судебной системы нас ожидает бум новых уголовных дел. При этом сколько из возбуждённых дел в реальности дойдет до суда, никто на данном этапе не сможет сказать», — констатировал юрист.

«На взгляд специалистов отрасли, в настоящее время законодательства база в данной области нормально сформулирована и структурирована. При этом проверки затрагивают только малый сегмент каждого вида бизнеса и только с определённой суммы оборота. Если государство хочет увеличить сборы налогов, недоимок и выявлять случае необоснованного уклонения от уплаты налогов, надо увеличивать штат сотрудников налоговых и давать им возможность более кропотливо делать свою работу. Это позволит увеличить поступления в бюджет, но может ухудшить инвестиционный климат в стране», — добавил Алексей Горелов.

Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП», эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» в свою очередь указал на то, что данная законодательная инициатива предполагает усиление борьбу с незаконными схемами по уклонению от уплаты НДС, в частности, с компаниями-однодневками, которые используются для серых схем уклонения от уплаты налогов.

«Думаю, что такая необходимость возникла в связи с тем, что действующие статьи Уголовного кодекса (статьи 198, 199 УК РФ), подразумевающие уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов, имеют определенные ограничения в части возбуждения уголовных дел. В частности, в 2022 году была возвращена процедура возможности возбуждения уголовных дел по данным статьям после получения материалов от налоговых органов. Это лишило правоохранительные органы возможности возбуждать уголовные дела без предварительной работы налоговых органов», — отметил он в комментарии «Эксперту».

«Кроме того, намерением расширить инструментарий также объясняется попытка инициаторов законопроекта расширить подследственность в части подключения органов ФСБ для расследования подобных дел. Между тем, на мой взгляд, замечание правительства выглядит вполне логичным, потому что неточности в формулировках дают возможность расширенного толкования статьи и, как следствие, возможного злоупотребления в этой части. Нужно, чтобы под уголовное преследование по новой статье более жестко попадали преступные группы, создающие “бумажный” НДС, но при этом не возникало дополнительной лазейки и не были сведены на нет положительные меры в части избыточного давления на бизнес в виде либерализации по налоговому составу 199 УК РФ. Соответственно, предложение о необходимости доработки законопроекта выглядит вполне обосновано», — заключил Сергей Елин.