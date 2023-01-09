Заммэра Ефимов: более 6 млрд рублей сэкономили бизнесмены Москвы на аренде недвижимости у города в 2022 году

Предприниматели Москвы в 2022 году сэкономили почти 6,2 млрд рублей при аренде городской нежилой недвижимости за счет предоставленных государственных скидок и льгот. Об этом сообщил 9 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы оказывает бизнесу активную поддержку. Одна из мер — это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно этими льготами пользуются более 1,4 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Площадь арендуемых ими помещений составляет почти 539 тыс. кв. м. В 2022 году город предоставил им льготы в размере почти 6,2 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов.

В числе преференций, которыми пользуется московский бизнес, — минимальная и льготная ставки на аренду недвижимости у города. Она составляет 5 тыс. рублей и 3,8 тыс. рублей за кв. метр в год соответственно. Воспользоваться таким предложениям могут малые предприятия, которые уже выиграли торги на право аренды нежилого помещения. Так, минимальную ставку на данный момент платят 36 арендаторов, которые взяли в найм помещение площадью не менее 300 кв. м. А льготную — компании, которые ведут социально значимый бизнес или у которых не менее половины сотрудников — люди с инвалидностью.

«Ставка 3,5 тыс. рублей за кв. м. в год предоставляется медицинским организациям. С ними заключено 200 договоров. Аналогичной ставкой могут воспользоваться учреждения, которые предоставляют услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования. Сейчас такой льготой пользуются 43 организации. Для 65 учебных заведений с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование ставка составляет 1,8 тыс. рублей», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Еще 49 договоров власти столицы заключили с нотариальными конторами и адвокатами, которым тоже предоставляют льготы на аренду.

Добавим, что в Москве также действует программа «Один рубль за квадратный метр в год». По ее условиям, предприниматели, которые выиграли торги на аренду объектов культурного наследия и ведут образовательную деятельность, могут перейти на эту льготную ставку. На данный момент такие договора подписали с 54 компаниями.