АФК «Система» купит у норвежской Wenaas 10 отелей в четырех городах России за 203 млн евро

Cosmos Hotel Group — гостиничная «дочка» ПАО АФК «Система» — договорилась о покупке у норвежской Wenaas Hotel Russia AS компаний-владельцев 10 отелей, в том числе Park Inn by Radisson.

Об этом сообщает пресс-служба АФК.

Приобретаемые объекты находятся в четырех российских городах: это шесть отелей в Санкт-Петербурге (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel), два отеля в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), а также один в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и один в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg). Совокупный номерной фонд гостиниц — 4 078 единиц, общая площадь — 264,1 тыс. кв. м; крупнейшие из приобретаемых объектов расположены в Северной столице (гостиницы «Прибалтийская» и «Пулковская»). В 2021 году совокупная выручка отелей составила 4,3 млрд руб.

Уточняется, что сделка будет структурирована через дочернее предприятие ООО «Космос ОГ» — ООО «Космос Северо-Запад». Сумма сделки составит около 203 млн евро, включая взнос в бюджет РФ в размере 10%, уплачиваемый со сделок по продаже активов иностранными продавцами, что является одним из условий для согласования таких транзакций с правкомиссией по зарубежным инвестициям.

Сделка будет профинансирована за счет собственных и заемных средств ООО «Космос Северо-Запад»; ее закрытие ожидается до конца I квартала 2023 года, после получения необходимых регуляторных одобрений, финальная стоимость будет определена с учетом остатков средств на счетах приобретаемых компаний на дату закрытия сделки.

Приобретение отелей у Wenaas Hotel Russia AS позволит Cosmos Hotel Group удвоить номерной фонд, отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. «2023 году, в результате сделки и реализации собственной программы развития, номерной фонд нашей сети превысит 9500 номеров», — сказал президент компании.

Сейчас в портфеле Cosmos Hotel Group более 20 отелей в 16 городах РФ, общий номерной фонд превышает 4,5 тыс. единиц.

АФК «Система» начала инвестиционную деятельность в 1993 году с приобретения первых активов в области телекоммуникаций, электроники, туризма, торговли, нефтепереработки, строительства и недвижимости. Сегодня корпорация входит в топ-20 крупнейших компаний РФ.