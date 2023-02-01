Акции дня: спекулянты скупали бумаги «Акрона»

Котировки компании «Акрон» выросли по итогам сессии на Мосбирже в среду, 1 февраля. За день акции подорожали на +8,35% до 19 706 рублей.

Компания не сообщала никаких значимых корпоративных новостей. В начале 2023 года стало известно, что производство минеральных удобрений выросло на 3%.

«Акции «Акрона» прибавили более 10% в отсутствие каких-либо новостей. Считаем, что бумаги «Акрона» просто купил один или несколько крупных инвесторов, а уже затем к ним присоединились спекулянты.

Думаем, что «Акрон» сможет заплатить дивиденды за 2022 год, примерный ориентир выплат около 1000 рублей на акцию», - прокомментировал главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,20% до 2230,15 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,12% до 1002,47 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:35 мск составила 84,41 долларов за баррель (-1,23%). Российская валюта слабела– 70,19 руб. за доллар.