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Nasdaq: воспоминания о будущем

Глеб Баранов
1 февраля 2023, 10:47

Завершившийся январь стал для Nasdaq Composite лучшим со времен взрыва «пузыря доткомов». Но такие достижения должны скорее пугать инвесторов в технологические акции, чем обнадеживать.

Коллаж: Тамара Ларина