Nasdaq: воспоминания о будущем

Рыночная примета под названием «январский барометр» гласит, что год S&P 500 закончит с тем же знаком, что и его первый месяц. Этот прибор полвека назад придумал Stock Trader's Almanac, и с тех пор многие присматривают за его шкалой. Надежен он, как и всякий уважающий себя барометр, не всегда, но и совсем о себе забыть не позволяет.

И то, что вчера S&P 500 зафиксировал подъем на 6,2% относительно закрытия декабря, незамеченным пройти не могло. Тем более что это его первый январский рост с 2019 года. Тот закончился в плюс, но в течение двух следующих лет барометр обещал падение, а рынок рос, и лишь в 2022-м прибору повезло. Но поклонники индикатора, предлагают сконцентрироваться на другом.

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