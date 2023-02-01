Бывший глава Уральского завода гражданской авиации вступил в должность врио гендиректора ОДК

Вадим Бадеха назначен временно исполняющим обязанности генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации («ОДК»), входящей в «Ростех».

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. Ранее Бадеха возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

Покинувший пост гендиректора ОДК Александр Артюхов перешел на работу непосредственно в «Ростех» на должность управляющего директора по авиационным проектам. «На этом посту он будет координировать работу предприятий, задействованных в исполнении масштабной программы строительства новых гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности национальной транспортной системы России», — говорится в сообщении.

О том, что Артюхов уходит с должности генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации с тем чтобы занять новый пост в «Ростехе», где будет курировать важнейшие авиапроекты, стало известно 26 января. Уточнялось, что перестановки произойдут в начале февраля.

Вадим Бадеха окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», после этого он учился в Самарском университете им. С.П. Королева по специальности «Конструкция, проектирование и производство авиационных двигателей». Гендиректором УЗГА он работал с 2009 года.

Александр Артюхов — кандидат технических наук, выпускник Уфимского государственного авиационного технический университета, специальность — «Экономика и управление в машиностроении». С 2011 года он был управляющим директором ОАО «УМПО», с 2015-го занимал пост гендиректора ОДК.