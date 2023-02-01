Что или кто вернёт нефти цену выше 100 долларов

Фьючерсы на нефть утром в среду, 1 февраля, подрастают, но очень осторожно, поскольку инвесторы ожидают решений Федеральной резервной системы США, а также руководства ОПЕК и ее союзников. Ожидается, что ФРС в среду повысит ставку на четверть пункта на фоне признаков замедления инфляции в США. Инвесторы будут ждать «голубиных» намеков шефа Федрезерва после заседания.

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Ожидается, что ОПЕК+ на мониторинговом совещании в среду также сохранит текущие уровни добычи нефти — группа хочет иметь ясность относительно того, какое влияние окажут на рынок возобновление экономической активности Китая и последние санкции, ограничивающие поставки из России.

Между тем, в последние дни глобальная экономическая неопределенность продолжала влиять на сырьевые рынки — производственные данные и корпоративные доходы в крупнейших экономиках продемонстрировали неоднозначные результаты. Кроме того, отраслевая информация показала, что запасы сырой нефти в США выросли на 6,3 млн баррелей на прошлой неделе, несмотря на прогнозы снижения на 1 млн баррелей.

На этом фоне цены апрельских фьючерсов на нефть Brent по состоянию на 7.59 мск выросли на 0,27%, до 85,69 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 79,19 доллара.

По данным CME Group, почти 98% экспертов ожидают повышения ставки рефинансирования в США с февраля на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых. С учетом того, что предыдущие повышения происходили более высокими темпами, это может означать некоторое смягчение позиции монетарной политики ФРС — для сырьевых и финансовых рынков это выглядит позитивно. И напротив, любая «ястребиная» идея может оказать на цены давление сверху, считает рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун, пишет Bloomberg.

Пока трейдеры полагают, что комитет порекомендует альянсу сохранить текущий уровень добычи нефти. Фактором неопределенности для рынка выступают ответные меры России на введение нефтяного ценового потолка, которые вводятся сегодня, 1 февраля, указом Владимира Путина.

Так или иначе, но после падения в самом начале года цены на нефть неуклонно растут, причем за последние 12 торговых дней наблюдались 10 дней более высоких внутридневных максимумов и 11 дней более высоких внутридневных минимумов. В этой ситуации сырьевые аналитики Standard Chartered полагают, что позитивные спекулятивные настроения на нефтяных рынках могут привести цены к уровню выше 90 долларов за баррель.

НПЗ пора на профилактику

Мировой рынок нефти на минувшей неделе показал небольшую коррекцию вниз, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. После роста стоимости сорта Brent почти до 89 долл. за баррель произошло снижение к 85,6 долларам. Стоимость сорта WTI вырастала почти до 82,50 долл. за баррель, после чего цены понизились до 79 долларов. В целом диапазон колебаний цен оставался достаточно узким.

В связи с выходной неделей в большинстве стран Азии, активность торговли на товарных рынках была пониженной, влияли на нее только макроэкономические и спекулятивные факторы, констатирует аналитик. Участники рынка ожидают значительного восстановления спроса на нефть в Китае, но реальное состояние потребления можно будет оценить только к концу февраля-марта.

Запасы нефти на внутреннем американском рынке вновь подросли, хотя темпы роста значительно снизились. Выпуск нефти из стратегического резерва прекратился, что оказывает сдерживающее влияние на рост коммерческих запасов. Минэнерго США готовится к пополнению стратегических запасов в первом квартале 2023 года.

Сегодня, 1 февраля, пройдет встреча ОПЕК, а также возможна министерская встреча ОПЕК+, в ходе которой может быть изменен уровень добычи. Несмотря на то что пока рынок склоняется к тому, что уровень добычи ОПЕК+ не изменится, у картеля и его союзников все же имеются основания для небольшого сокращения добычи в связи с ожидаемым массовым выходом НПЗ северного полушария на профилактические ремонты в марте-мае. Это, уверена Лукичева, сократит потребление сырой нефти и может привести к избытку и снижению цен.

В текущем году НПЗ будут особенно активно проводить профилактические работы, так как в 2020 году они не проводились из-за пандемии, а в 2021-22 годах НПЗ стремились использовать рыночную конъюнктуру для реализации продукции с высокой рентабельностью. Сейчас цены снизились от максимальных значений последних лет, что делает возможным и необходимым проведение сезонной профилактики.

С 5 февраля в странах ЕС заработает эмбарго на покупку российских нефтепродуктов. Это повышает неопределенность, но пока сложно сказать, насколько санкции отразятся на рынке сырой нефти. Таким образом, считает Оксана Лукичева, открытие китайской экономики, вероятное пополнение стратегических резервов США при увеличивающихся рисках сокращения поставок из России, а также неопределенности политики ОПЕК+ будут поддерживать цены на нефть в ближайшие месяцы. Ограничить рост цен сможет сезонный спад потребления.

Отсутствие рецессии и восстановление Китая — еще не всё

С пятничных максимумов нефть на этой неделе теряла до 6% стоимости, снижаясь до 83,21 долл. за баррель, отмечает, в свою очередь, специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский. Основной движущей силой, по его словам, остается баланс спроса и предложения. Снижение на этой неделе вызвано ожиданиями решения по процентной ставке ФРС и данными о стабильно сильном экспорте нефти из России.

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США повысит ставки на 0,25% в среду, а на следующий день на 0,50% повысят ставку Банк Англии и Европейский центральный банк. Любое отклонение от этого сценария может вызвать высокую волатильность во всех классах активов, включая сырье. Последнее снижение цен на нефть произошло, несмотря на данные, свидетельствующие о резком восстановлении экономической активности в Китае в январе, поскольку его открытие продолжалось, а новогодние праздники по лунному календарю стимулировали поездки и расходы.

Лишь отсутствие рецессии в Европе и США, а также быстрое восстановление спроса в КНР могут вернуть цены на нефть выше 100 долл. за баррель. Помимо заседаний центральных банков, в центре внимания также будет встреча в среду ключевых министров из группы ОПЕК+, включающей Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников во главе с Россией. Заседание ОПЕК+ вряд ли изменит текущую позицию, но любые намеки на дальнейшее сокращение добычи могут способствовать росту котировок.

Также, говорит эксперт, стоит помнить о надвигающихся санкциях ЕС, которые включают в себя эмбарго и потолок цен на российские нефтепродукты. Эти ограничения могут повлиять на перспективы предложения и поддержать нефтяные цены. Серия данных из США, которая включает в себя решение по процентной ставке, данные о рынке труда и финансовые отчеты компаний, тоже будут влиять на направление котировок нефти на этой неделе.

Ухудшение экономических показателей Штатов, считает Ярослав Островский, может возродить опасения надвигающейся рецессии и обвалить цену бочки нефти. Пока же котировки продолжают двигаться в узком диапазоне и держаться около 85 долл. за баррель.