Доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась еще на 2,1%

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 января 2023 года составила 11,1%, снизившись на 2,1% с 1 декабря и на 8,8% за год. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ. В ноябре прошлого года показатель упал на 4,4%.

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Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало января 2023 года составил 1,978 трлн рублей, сократившись за месяц на 9,2% (с 2,178 трлн рублей), при общем объеме рынка в 17,883 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 1,368 трлн рублей.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не менялась с августа по октябрь 2022 года и составляла 17,9%, к 1 ноября она снизилась до 17,6%, а к 1 декабря — до 13,2%. Этот показатель не опускался ниже 12,5% с октября 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.

