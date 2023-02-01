Еще один тревожный звонок для подсевшей на сжиженный газ Европы

Агентство Reuters сообщает о возвращении энергетических компаний развивающихся стран Азии на газовый рынок. Причиной возрождения интереса к СПГ стало снижение цен на него более чем до годового минимума.

Покупатели из Таиланда, Индии и Бангладеш редко участвовали в торгах в последние несколько месяцев по причине очень высоких цен на сжиженный газ. Они явно уступали в жесткой конкурентной борьбе за газовозы с СПГ европейским коллегам, готовым после фактического отказа от российского трубного газа в отличие от них платить за газ любые деньги. Если нынешние низкие цены на СПГ продержатся достаточно долго, то это будет означать рост спроса на него, которого, кстати, не было в прошлом году.