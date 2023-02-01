Еще один тревожный звонок для подсевшей на сжиженный газ Европы

Агентство Reuters сообщает о возвращении энергетических компаний развивающихся стран Азии на газовый рынок. Причиной возрождения интереса к СПГ стало снижение цен на него более чем до годового минимума.
Покупатели из Таиланда, Индии и Бангладеш редко участвовали в торгах в последние несколько месяцев по причине очень высоких цен на сжиженный газ. Они явно уступали в жесткой конкурентной борьбе за газовозы с СПГ европейским коллегам, готовым после фактического отказа от российского трубного газа в отличие от них платить за газ любые деньги. Если нынешние низкие цены на СПГ продержатся достаточно долго, то это будет означать рост спроса на него, которого, кстати, не было в прошлом году.
На прошлой неделе цена СПГ в Азии опустилась до 19,5 долларов за миллион британских термических единиц (МБТЕ) или 684 долларов за тысячу кубических метров газа. Цена МБТЕ впервые после сентября 2021 года опустилась ниже 20 долларов. Напомним, в конце августа 2022 года цена МБТЕ достигала рекордных 70,5 долларов. Только в первом месяце этого года понижение составило почти треть.
Заявку не покупку СПГ с доставкой в конце февраля сделала на прошлой неделе государственная энергетическая компания Бангладеш Rupantarita Prakritik Gas Company Ltd (RPGCL). Еще одна государственная энергетическая компания из этой южно-азиатской страны готова купить на спотовом рынке до июня 10-12 судов с СПГ. Напомним, что это будут первые покупки бангладешцами более чем за полгода – в июле прошлого года правительство приостановило спотовые закупки газа из-за чрезмерно высоких цен.
Таиландская компания РТТ готова купить 12 газовозов с СПГ с доставкой в феврале-апреле, а индийские фирмы GAIL Ltd и Petronet собираются заказать газ на февраль.
«Мы вернулись к комфортной зоне для покупателей с юга и юго-востока Азии,- объясняет старший аналитик по СПГ в Rystad Energy Каушал Рамеш.- Совсем недавно мы видели, как то же самое делали таиландские и бангладешские компании».
Рамеш также отметил, что сейчас СПГ может конкурировать по цене с углем для производства электроэнергии.
Несмотря на очень существенное снижение цен на сжиженный газ они все равно остаются значительно выше цен до 24 февраля прошлого года. Они достаточно высоки для покупателей из развивающихся стран сейчас, а при вероятном росте из-за возврата на рынок китайских компаний вновь станут для них неприемлемыми. Однако сам спрос на СПГ никуда не делся.
«Спотовые цены в Азии менее 15 долларов за МБТЕ идеально подходят для уверенного возвращения этих покупателей на спотовый рынок,- считает аналитик Kpler Рихана Расиди.- Однако с учетом роста спроса в Китае по мере открытия китайской экономики рассчитывать на это не приходится. Цены останутся значительно выше цен, которые предпочли бы покупатели из развивающихся стран».