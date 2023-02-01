Ценовой шок на энергию только начинается: немецкое экономическое чудо может испариться

Так же, как с текущей зимой, страхи европейцев и, в первую очередь, немцев в отношении деиндустриализации, похоже, оказались преувеличенными. С началом последнего календарного месяца зимы, пожалуй, можно говорить, что худшее для Германии и немецкой экономики, по крайней мере, в краткосрочной перспективе осталось позади. Но это не значит, что можно перевести дух, уверены авторы исследования крупнейшей немецкой страховой компании Allianz Trade. Достаточно ознакомиться с одним из выводов этого исследования: как выяснилось, стоимость рабочей силы и валютные курсы оказывают на производство более сильное воздействие, чем цены на энергию. Вместе с тем, энергия обойдется в этом году почти в полтора раза дороже, чем два года назад.
В августе прошлого года известный венгерский экономист Золтан Позар составил график, показывающий, насколько сильно двухтриллионная немецкая экономика зависит от 20-миллиардных поставок российского газа. Именно дешевые энергоносители сначала из СССР, а затем и России лежат, напоминает Oil Price, в основе немецкого экономического чуда и, в первую очередь, всесильного экспорта. Без российского газа, по крайней мере, в обозримом будущем, немецкому бизнесу придется надолго забыть о высоких доходах.
Этот вывод Позара подтверждает исследование Allianz Trade, в котором утверждается, что в 2023 году немецкой экономике придется заплатить за энергию на 40% больше, чем два года назад, в 21-м году.
«В будущем европейский бизнес ждет ценовой шок на энергию»,- предупреждают авторы исследования.
В прошлом году эффект от высоких цен на электроэнергию и газ смягчили субсидии правительства и инерционные процессы, царящие на рынках. Главный европейский банк ЕЦБ быстро помог правительствам разобраться с возникшими в результате многомиллиардных выплат дефицитами бюджетов, что, кстати, не входит в обязанности центробанков.
Однако, что касается инерции, то близится момент, когда прошлогодний рост цен скажется на прибыли европейских компаний и снизит их на 1-1,5%, а также приведет к сокращению инвестиций. Как считают в Allianz Trade, немецкая экономика не досчитается инвестиций порядка на 25 млрд евро в текущем году, немалую сумму даже для такой сильной экономики и богатой страны, как Германия.
Конечно, инерционный удар несколько ослабят здоровое финансовое положение большинства немецких компаний. Политикам, похоже, удалось убедить бизнесменов, что им поможет и потолок цен на газ, хотя в отношении него мнения экономистов разделились. Немало экспертов боятся, что он не поможет экономике, а только намного ухудшит ее положение.
И все же сейчас настроение немецких бизнесменов, даже понимающих ожидающие их впереди опасности, лучше, чем было, скажем, минувшей осенью, когда угроза деиндустриализации Германии и потеря немецкой промышленностью конкурентоспособности в борьбе с американской экономикой казалась неотвратимой. Кстати, авторы исследования объяснили даже причину этого оптимизма. Они считают, что энергетический кризис с его высокими ценами на газ и электроэнергию уступает по силе негативного воздействия на производство стоимости рабочей силы и валютным курсам. К тому же, потеря немецкими экспортерами позиций на мировых рынках в таких секторах, как производство продуктов питания, машиностроение, электрооборудование, металлы и транспорт, пошла на пользу азиатскому, ближневосточному и африканскому бизнесу, а не американцам, главным конкурентам Европы.
Министерство экономики ФРГ объявило в прошлую субботу, что проходящие сейчас единовременные выплаты малому бизнесу и домохозяйствам, компенсирующие высокие цены на газ, обошлись казне уже в 4,3 млрд евро и что в марте вступает в силу потолок цен. Впрочем, 4 миллиарда – не окончательная сумма, потому что за субсидиями обратились еще далеко не все. Время – до конца февраля еще есть. Берлин выделил на субсидии в общей сложности 12 млрд евро.