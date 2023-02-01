Ценовой шок на энергию только начинается: немецкое экономическое чудо может испариться

Так же, как с текущей зимой, страхи европейцев и, в первую очередь, немцев в отношении деиндустриализации, похоже, оказались преувеличенными. С началом последнего календарного месяца зимы, пожалуй, можно говорить, что худшее для Германии и немецкой экономики, по крайней мере, в краткосрочной перспективе осталось позади. Но это не значит, что можно перевести дух, уверены авторы исследования крупнейшей немецкой страховой компании Allianz Trade. Достаточно ознакомиться с одним из выводов этого исследования: как выяснилось, стоимость рабочей силы и валютные курсы оказывают на производство более сильное воздействие, чем цены на энергию. Вместе с тем, энергия обойдется в этом году почти в полтора раза дороже, чем два года назад.

В августе прошлого года известный венгерский экономист Золтан Позар составил график, показывающий, насколько сильно двухтриллионная немецкая экономика зависит от 20-миллиардных поставок российского газа. Именно дешевые энергоносители сначала из СССР, а затем и России лежат, напоминает Oil Price, в основе немецкого экономического чуда и, в первую очередь, всесильного экспорта. Без российского газа, по крайней мере, в обозримом будущем, немецкому бизнесу придется надолго забыть о высоких доходах.