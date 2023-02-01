В Росавиации заявили, что иностранные самолеты можно «спокойно» использовать до 2030 года

Российские перевозчики могут «спокойно летать» на самолетах зарубежного производства вплоть до 2030 года — при условии проведения работ по поддержанию их летной годности.

Об этом в интервью РБК заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«С учетом запаса их ресурса и технических работ по поддержанию летной годности до 2030 года спокойно можно летать», — сказал Нерадько. Он добавил, что с налаживанием серийного производства самолетов Superjet New, МС-21 и других российских машин произойдет постепенное вытеснение западных самолетов. «Будем переходить на свою отечественную технику, заново создавать свой воздушный флот», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, санкции, в том числе запрет на поставку запчастей и техобслуживание лайнеров, никак не повлияли на безопасность полетов в РФ. «У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей», — заявил Нерадько.

Руководитель Росавиации уточнил, что следует отказаться от термина «каннибализация», который «появился с подачи тех, кто никогда не работал в гражданской авиации и не знает, что перестановка исправных запасных частей с самолета на самолет практиковалась всегда и везде, в том числе и во времена Советского Союза».

Наиболее близкими партнерами России Александр Нерадько назвал «тех, кто не прекратил полеты, и прежде всего прямые полеты в Россию». Он уточнил, что на данный момент речь идет о 53 авиакомпаниях из 26 стран, при этом их число увеличивается: в частности, 2 февраля начнутся прямые рейсы Jazeera Airways из Кувейта в Домодедово. Международные полеты осуществляют 14 российских авиакомпаний, отметил глава ведомства.

Говоря о поддержке авиакомпаний со стороны государства в 2023 году, он констатировал, что необходимости в ней, судя по всему, будет меньше. «Мы мониторим ситуацию. Если понадобится, будем выходить с предложениями. Но часть авиакомпаний выкупили воздушные суда, значит, сокращаются расходы на лизинг и поддержка, возможно, понадобится не в таком размере», — заключил Нерадько.