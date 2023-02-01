Главные события февраля: мюзиклы в Театре МДМ, премьера спектакля на «Арт-платформе» и вокально-симфонический концерт в Доме музыки

Всей семьей можно отправиться в Театр МДМ на новый оригинальный мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», посетить премьеру спектакля «Старгород» в Новом Манеже, посмотреть ромкомы «Первое свидание» и «День влюбленных» или заглянуть на концерт с участием симфонического оркестра в честь 60-летия Игоря Еварда.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»

Джукбокс-мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» по песням популярной ленинградской четверки «Секрет» уже четвертый месяц идет в ежедневном прокате с большим успехом на сцене Театра МДМ. Новый спектакль театральной компании «Бродвей Москва» посмотрели и полюбили более 100 тысяч зрителей!

События мюзикла переносят зрителя в Ленинград середины 80-х — время, когда воздух был наполнен предчувствием больших перемен. Слава по прозвищу «Беспечный ездок» и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом, а его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство… Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» можно посмотреть не только с друзьями, но и всей семьей. Кстати, билеты на спектакль доступны в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».

Премьера спектакля «Старгород»

На сцене открытого театрального пространства «Арт-платформа» в Новом Манеже

9 февраля состоится премьера спектакля негосударственного театрального проекта Андрея Горбатова «Старгород» по мотивам романа Н.Лескова «Соборяне». Автором пьесы выступила Нина Садур.

Простодушный дьякон Ахилла пытается спасти тело безымянного утопленника от превращения в учебное пособие, а душу учителя гимназии от адского пламени. Жители Старгорода волей-неволей оказываются вовлечёнными в битву за кости мертвеца. Кому они достанутся? Есть ли в них душа человеческая, можно ли ее найти, потрогать и взвесить? А если нет — значит ли это, что и Бога тоже нет? Спектакль поставлен в жанре наивной русской эксцентрики.

Главные роли исполнят народный артист РФ Валентин Клементьев, заслуженная артистка РФ Марина Иванова, Глеб Пускепалис, Олег Савцов, Юлия Чуракова и многие другие.

Мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных»

Идеальные февральские вечера отлично можно провести в компании второй половинки или друзей на романтических комедиях «Первое свидание» и «День влюбленных», в которых каждый музыкальный номер – яркая зарисовка с участием друзей, подруг и заботливых родственников!

В центре сюжета бродвейского мюзикла «Первое свидание» – захватывающая история о начале романтических отношений двух молодых людей, которые совсем отчаялись найти свою вторую половинку! Он – еврейский мальчик из хорошей семья, Она – творческая натура, увлекающаяся йогой. Главным героям предстоит понять, смогут ли они стать настоящей любящей парой, имея абсолютно разные взгляды на жизнь.

Мюзикл «День влюбленных» - история о «Белом воротничке» Дэвиде и «свободной художнице» Джесси, которые пытаются спланировать самое главное событие в их жизни, но всё начинает рушиться в момент составления списка гостей. Организовать свадьбу, чтобы угодить всем родственникам и друзьям, – сложная задача, справиться с которой очень трудно. Возможно ли организовать идеальную свадьбу и при этом остаться вместе?

Кстати, насладиться одноименным мюзиклом можно прямо в праздник – 14 февраля! В этот день постановка будет показана в Театре МДМ дважды, поэтому каждый сможет выбрать удобное время и погрузиться в настоящую атмосферу любви и счастья вместе со своими близкими.

Спектакли доступны в рамках программы «Пушкинская карта».

Вокально-симфонический концерт Игоря Еварда «Пробуждение Земли»

20 февраля музыкальный философ и страстный экспериментатор Игорь Евард представит масштабный вокально-симфонический концерт к своему 60-летию. «Пробуждение Земли» – это история о силе и времени, любви и скорби, о быстротечности момента, перетекающего в вечность. Мероприятие пройдет в Светлановском зале Московского международного дома музыки.

На сцене состоится мировая премьера симфонических фантазий в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением дирижера

Н.Хондзинского. Государственная хоровая капелла им. Юрлова и солисты лучших оперных сцен мира присоединятся к оркестру, чтобы представить публике вокально-симфонические произведения.