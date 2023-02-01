Финансовые рынки Фондовый рынок

Инвесторы пополнили портфели железом и удобрениями

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
1 февраля 2023, 20:16

Рынок акций не смог удержать утренние завоевания из-за близости сопротивления и в канун оглашения итогов заседания ФРС. Неудовлетворенный спрос ушел в бумаги металлургов.

Коллаж: Тамара Ларина