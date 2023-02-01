Инвесторы пополнили портфели железом и удобрениями

Российский рынок акций в обед начал снижаться. Инвесторы все-таки решили начать фиксировать прибыль, и тому было две главных причины. Во-первых, рост продолжается четвертый день подряд, чего не наблюдалось несколько месяцев. Сегодня Индекс Мосбиржи всего лишь 3 пункта не дошел до сильного сопротивления 2250. Выше этого уровня индикатор не поднимался со времен сентябрьского обвала. Штурмовать такую сильную преграду в условиях технической перекупленности сил не хватило.

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