Как увеличить выручку в семь раз

В Москве 18 компаний, завершивших пилотный этап национального проекта «Производительность труда», в среднем увеличили свои производственные мощности на 35%, а выручку — на 50 млн рублей, рассказала на пресс-конференции министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Нацпроект «Производительность труда» в России был запущен в 2019 году, в Москве — в начале 2022 года. Он призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Для того, чтобы стать участником проекта, компании достаточно соответствовать трем критериям: иметь выручку от 400 млн рублей за год, не превышать долю участия иностранного капитала в 50% и входить в состав одной из приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля.

За 2022 год участниками нацпроекта в Москве стали 111 предприятий, первый этап завершили 18 из них. «На предприятии выбирается некий пилотный производственный процесс. Мы анализируем его с привлечением наших консультантов, ищем в нем недостатки, смотрим, что можно улучшить. И внедряем на предприятии изменения. Мы также проводим обучение сотрудников и руководителей организации», — пояснила Мария Багреева.

На следующих этапах проекта, после оптимизации производственных процессов на пилотном участке, выработанные решения будут распространяться на остальные площадки и процессы предприятия. Для этого формируется команда из сотрудников, которые смогут внедрять необходимые изменения самостоятельно.

Больше продукции

Большинство компаний, которые присоединились к проекту, относятся к обрабатывающим производствам. Также среди участников есть предприятия из сферы торговли, транспорта и строительства.

«Компании 12 лет, мы хотели расти дальше. И мы понимали, что нам нужно развивать культуру производства, добиваться новых эффектов», — рассказал на пресс-конференции Сергей Овчинников, генеральный директор компании «Арисмо Инжиниринг», которая разрабатывает и производит различную продукцию для нужд сферы образования, машиностроения, электроники.

«Когда начался проект, мы взяли за основу наше производство дезинфекторов. Казалось бы, чему еще нас можно научить: мы буквально за десять дней выпускали по полторы тысячи дезинфекторов. Но когда тренеры сделали нам диаграмму спагетти (графическое изображение движения человека при выполнении деятельности, "Эксперт"), оказалось, что больше 30% времени в день сотрудники тратят только на перемещения по производственному помещению», — рассказал Сергей Овчинников.

В результате изменений, предложенных экспертами, время производственного процесса сократилось на 58%, а производство дезинфекторов увеличилось с 60 до 95 штук в смену. Это сказалось и на финансовой составляющей. Выручка компании выросла с трех до 22 млн рублей.

«В следующем году, я думаю, у нас будет тридцатипроцентный рост», — говорит гендиректор предприятия.

Участником проекта также стал «Новинский завод металлоконструкций» (НЗМК). «Раньше смена выпускала по восемь металлических конструкций, сейчас делаем по 12. В конце января у нас должен был быть закрыт договор по поставке металлоконструкций для одного крупного предприятия. А мы выполнили его уже три недели назад», — рассказывает об итогах проекта Юрий Суздальцев, совладелец и директор по маркетингу НЗМК. Годовой доход компании увеличился на 18,5 млн рублей.

Другие предприятия также смогли улучшить производственные процессы. Например, компания «Информтехника и связь» при производстве телефонных станций увеличила выработку в расчете на одного сотрудника на 97%: с 7,8 до 15,3 тыс. рублей на человека в час. На предприятии «Окна Столицы» объемы сборки ПВХ окон в расчете на одного сотрудника выросли на 93% с 257 до 495 квадратных метров в месяц. Компания «Гвардиола» сократила операционный цикл при торговле системами водо- и теплоснабжения с семи до двух дней. «Московский опытный завод бурового оборудования» (МОЗБТ) уменьшил складские запасы при производстве мачт для буровых установок с пяти штук до одной. В среднем у первых участников проекта время протекания процессов сократилось на 35%, а неиспользуемые запасы — на 39%. За счет увеличения производительности труда зарплата сотрудников увеличилась примерно на 25%.

Как рассказал генеральный директор «Агентства стратегического развития Москвы» Дмитрий Смольников, в рамках проекта используются достаточно простые методы увеличения производительности труда. Например, это система адресного хранения на складе, которая в отдельных случаях позволяет высвободить до половины площадей. Некоторые компании дополнительно вводят QR-коды,чтобы быстрее находить товары. Также сократить время производства помогает выравнивание скорости протекания процессов.

Планы на будущее

Ожидается, что до конца 2024 года к проекту в Москве присоединятся еще 380 компаний. В частности, в этом году нацпроект должен запуститься на одной из площадок Останкинского мясокомбината, на шоколадно-кондитерской фабрике «Рот Фронт» и в московском метрополитене.

«В целом по нашим ожиданиям в ближайшее время мы обучим 500 предприятий — это порядка 10 процентов от всех, которые соответствуют установленным критериям в Москве. Фактически каждое десятое предприятие получит конкурентное преимущество и возможность более эффективно вести бизнес», — отметила Мария Багреева.

Она пояснила, что московские власти специально не увеличивают количество участников нацпроекта больше 500 для того, чтобы иметь возможность уделять каждому предприятию достаточно времени и оказывать качественные услуги.

По словам Марии Багреевой, проект закладывает основу для среднесрочного и долгосрочного роста: «Беря за основу пилотный проект и проводя обучение сотрудников, мы на этом не останавливаемся. Мы еще приводим в организации так называемых наставников, которые затем продолжат внедрять практики бережливого производства во все процессы. То есть проект не остановится, он продолжит реализовываться и приносить положительные эффекты».