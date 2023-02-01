Как выбрать бюро похоронных услуг

В каждом большом городе такие услуги оказывает несколько профильных фирм. К их выбору необходимо подходить максимально серьезно.

Лучше всего доверить организацию похоронного мероприятия компании, предоставляющей обширный список ритуальных услуг – от транспортировки тела покойного до проведения поминок. Соблюдение этого простого принципа поможет избежать неожиданностей, связанных с организацией похорон. Перед обращением в похоронное бюро желательно прочитать отзывы о его деятельности на рынке ритуальных услуг, а также убедиться в наличии у него разрешительных документов.

Важнейшие правила, которые необходимо выполнять при выборе похоронного бюро для организации погребения, таковы:

Необходимо обращаться в проверенные компании с работающими сайтами, где подробно описаны условия предоставления ими услуг. В интернете можно найти отзывы людей, ранее обращавшихся в то или иное бюро.

Солидные похоронные бюро не требуют оплаты за не предоставлявшиеся ими ритуальные услуги. Обычно небольшая предоплата взимается за бронирование спецтранспорта и оказание некоторых других видов услуг.

При выборе родственниками покойного бесплатных похорон их надо оформить в муниципальной службе.

Не следует пользоваться услугами ритуальных агентств, предлагаемых сотрудниками скорой помощи или полицейскими в своих корыстных интересах.

Организацию похорон необходимо поручить опытным ритуальным агентам, которые прошли соответствующее обучение. При их выборе полезно воспользоваться поисковыми сервисами. Желательно также прислушаться к советам знакомых.

Предпочтение нужно отдавать похоронным бюро, работающим по договору, в котором указаны сроки выполнения агентом взятых на себя обязательств и условия их оплаты.

Лучше всего выбирать похоронное бюро, у которого имеются собственные специальные транспортные средства и магазин по продаже ритуальных товаров. Таким способом можно минимизировать затраты на ритуальные мероприятия. Чтобы избежать ошибок при выборе похоронного бюро, необходимо обратить внимание на следующие факторы: