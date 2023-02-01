Как выбрать камин для загородного дома

Если основная цель состоит в обогреве помещения, то предпочтение лучше отдать дровяному или газовому камину, выбрать и купить можно в интернет-магазине каминов. Биокамин и электрокамин подходят только для небольших комнат.

Выбор каминной топки

От топки камина зависит его коэффициент полезного действия. Лучше всего с выполнением отопительной функции справляется закрытая топка, КПД которой превышает 70%. Она сочетает в себе высокую эффективность, привлекательный внешний вид, повышенную пожаробезопасность и практичность.

Главный фактор, на который нужно обращать внимание при выборе мощности каминной печи – объем отапливаемого помещения. Чем больше объем помещения – тем выше должна быть мощность топки. Существует простое правило, позволяющее рассчитать оптимальную мощность печи: надо разделить объем помещения на 20. Например, для обогрева помещения объемом 200 кубических метров требуется печь мощностью около 10 киловатт. Кроме того, нужно учитывать качество теплоизоляции и местные климатические условия.

Если выбрать чересчур мощную печь для камина, то в помещении будет жарко и душно. Если мощность печи слишком мала, то для обогрева помещения придется тратить много топлива, в особенности в зимний период. Для предотвращения таких несоответствий желательно воспользоваться помощью специалиста, который рассчитает оптимальную мощность печи, соответствующую отапливаемому помещению.

Дизайн камина

Декоративными свойствами камина не следует пренебрегать даже в том случае, если он предназначен главным образом для обогрева. Еще большее внимание эстетическим качествам камина необходимо уделить тогда, когда он приобретается для создания в доме уютной атмосферы. Чтобы камин идеально вписался в интерьер, нужно руководствоваться следующими критериями: