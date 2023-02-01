Какой септик выбрать для частного дома?

Существует большое количество моделей, например, биозон. Но вот все приборы утилизируют сточные воды. Единственное отличие между ними в том, как они выполняют поставленные задачи. Отличаются и степени очистки. Поэтому перед выбором агрегата необходимо определиться с подходящим видом.

Септики-накопители

Эти емкости могут быть разного объема, при этом они абсолютно герметичные. Конструкция предполагает наличие одной камеры, но есть модели с двумя сообщающимися отсеками. Они предназначены для сбора сточных вод, которые время от времени вывозят ассенизаторские машины.

У этих приборов есть ряд достоинств:

возможность монтажа на любом месте, где будет обеспечен беспрепятственный подъезд машины;

отсутствует необходимость обустройства системы доочистки;

высокая устойчивость к залповым сборам;

экологическая безопасность;

работа происходит в автономном режиме.

Единственный минус септиков-наполнителей в том, что время от времени приходится откачивать скопившиеся сточные воды.

Септики-отстойники

Конструкция предполагает наличие 3-х или 2-х камер. В каждой из них осуществляется процесс очистки жидкости. Суточная очистка достигается до 40-60%. Также имеется вспомогательная камера, в которой вмонтирован биофильтр с аэробными бактериями. Благодаря ей можно улучшить результат до 80%.

Основные плюсы:

высокий уровень очищения;

длительный срок эксплуатации;

надежность;

нет необходимости в подаче электроэнергии.

Также есть минусы:

подходит не для всех типов грунта;

нужно получить разрешение на установку и эксплуатацию прибора;

необходимость регулярной очистки.

Также нужно будет время от времени приобретать бактерии и биофильтры, без которых септик не сможет полноценно работать.

Системы глубокой биоочистки

Это многокамерная система, в которой для разложения отходов применяются химические, биологические и механические способы. В результате получается очищенная жидкость на 96-97%. Высокий уровень очистки обеспечивает жизнедеятельность аэробных бактерий.

Плюсы:

компактные размеры;

простота монтажа;

отсутствие в регулярной откачке и чистке.

Минусы:

работа происходит от электросети;

сложности в обслуживании;

высокая цена.

Выбирая септик для частного дома, например, дачи, стоит обратить внимание на септик-отстойник. А вот для загородного дома отлично подойдет станция биоочистки. А вот универсальным вариантом считается септик-накопитель.