Какой септик выбрать для частного дома?

Существует большое количество моделей, например, биозон. Но вот все приборы утилизируют сточные воды. Единственное отличие между ними в том, как они выполняют поставленные задачи. Отличаются и степени очистки. Поэтому перед выбором агрегата необходимо определиться с подходящим видом.
Септики-накопители
Эти емкости могут быть разного объема, при этом они абсолютно герметичные. Конструкция предполагает наличие одной камеры, но есть модели с двумя сообщающимися отсеками. Они предназначены для сбора сточных вод, которые время от времени вывозят ассенизаторские машины.
У этих приборов есть ряд достоинств:
- возможность монтажа на любом месте, где будет обеспечен беспрепятственный подъезд машины;
- отсутствует необходимость обустройства системы доочистки;
- высокая устойчивость к залповым сборам;
- экологическая безопасность;
- работа происходит в автономном режиме.
Единственный минус септиков-наполнителей в том, что время от времени приходится откачивать скопившиеся сточные воды.
Септики-отстойники
Конструкция предполагает наличие 3-х или 2-х камер. В каждой из них осуществляется процесс очистки жидкости. Суточная очистка достигается до 40-60%. Также имеется вспомогательная камера, в которой вмонтирован биофильтр с аэробными бактериями. Благодаря ей можно улучшить результат до 80%.
Основные плюсы:
- высокий уровень очищения;
- длительный срок эксплуатации;
- надежность;
- нет необходимости в подаче электроэнергии.
Также есть минусы:
- подходит не для всех типов грунта;
- нужно получить разрешение на установку и эксплуатацию прибора;
- необходимость регулярной очистки.
Также нужно будет время от времени приобретать бактерии и биофильтры, без которых септик не сможет полноценно работать.
Системы глубокой биоочистки
Это многокамерная система, в которой для разложения отходов применяются химические, биологические и механические способы. В результате получается очищенная жидкость на 96-97%. Высокий уровень очистки обеспечивает жизнедеятельность аэробных бактерий.
Плюсы:
- компактные размеры;
- простота монтажа;
- отсутствие в регулярной откачке и чистке.
Минусы:
- работа происходит от электросети;
- сложности в обслуживании;
- высокая цена.
Выбирая септик для частного дома, например, дачи, стоит обратить внимание на септик-отстойник. А вот для загородного дома отлично подойдет станция биоочистки. А вот универсальным вариантом считается септик-накопитель.