Холдинг «Мираторг» нарастил уставный капитал почти в 30 раз благодаря консолидации активов

По состоянию на 31 января 2023 года уставный капитал ООО «АПХ "Мираторг», управляющего активами агрохолдинга «Мираторг», составляет 47 млрд 865,5 млн руб. против 1,731 млрд руб. годом ранее.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга, такой внушительный рост связан с объединением активов компании.

«Изменения носят консолидирующий характер и способствуют наилучшему структурированию компаний внутри холдинга, а также повышению качества корпоративного управления», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Уставный капитал агрохолдинга разделен на равные доли между Виктором и Александром Линниками. В августе 2022 года они стали напрямую владеть ООО «АПХ "Мираторг"», которое ранее контролировали через кипрскую Agromir Ltd.

Холдинг «Мираторг» основан в 1995 году, он является крупнейшим производителем в РФ свинины, говядины. В структуру агрохолдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие и другие предприятия.

Помимо этого, компания занимается изготовлением готовых блюд и кулинарной продукции — в 2022 году «Мираторг» расширил ассортимент продукции на заводе кулинарных блюд на 21%, до 102 позиций, сообщается на сайте холдинга.

На минувшей неделе агрохолдинг запустил в Тульской области производство квашеной и маринованной капусты.

В 2023 году совместно с сетью «Вкусно — и точка» компания построит завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек для поставок в рестораны сети.

В общей сложности «Мираторг» контролирует напрямую примерно 30 компаний.