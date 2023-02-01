Криптохакеры украли рекордную сумму

Как сообщило Reuters со ссылкой на Chainalysis, прошлый год оказался худшим за всю историю ограблений на криптовалютном рынке. За 12 месяцев хакеры смогли похитить больше, чем когда-либо прежде — $3,8 млрд.

По данным Chainalysis, хакерская активность была неравномерной, «вспыхивала и падала» в течение года, показав «огромные всплески» в марте и октябре. Именно октябрь стал самым урожайным месяцем для криптопреступников — за месяц в результате 32 отдельных атак были украдены $775,7 млн.

Как утверждает Chainalysis, самыми удачливыми в прошлом году были хакеры, связанные с Северной Кореей. В частности, речь идет о членах синдиката Lazarus Group.

Северная Корея обвинения в подобной деятельности категорически отвергает.

Тем не менее, связанным с этой страной группам приписывают несколько атак в прошлом году на общую сумму около $1,7 млрд. «В 2022 году они побили собственные рекорды», — утверждается в сообщении Chainalysis.

Примечательно, что именно в прошлом году криптовалютный рынок серьезно обрушился. Падали котировки многих криптовалют, биткоин рухнул вчетверо, а капитализация всего рынка до сих пор втрое меньше, чем была на пике.

Масштабы преступной деятельности это, однако, сократить не смогло. В прошлом году было зафиксирован новый рекорд по объему криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью. Он достиг $20,1 млрд.

