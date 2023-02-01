Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца спецоперации

Верхняя палата российского парламента намерена предложить кабмину ввести мораторий на закон о госзакупках на весь период проведения СВО. С соответствующей инициативой выступила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы, а, может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совфеда.

Она пояснила, что закон принимался для борьбы с коррупцией и наведения порядка, однако недобросовестные лица тем не менее находят способы его обойти. «А добросовестные компании и подрядчики страдают», — отметила спикер.

Матвиенко указала на то, что парламентарии стараются до 1 декабря принимать бюджет, а выделенные средства при прохождении всех процедур по 44 закону можно начинать осваивать только с июня-июля. По мнению спикера, «будет правильным наложить мораторий, развязать руки и дать возможность эффективного, а не в спешке некачественного, освоения выделяемых денег на развитие страны и инвестиций в экономику».

Она подчеркнула, что инициатива не отменяет контроля со стороны компетентных структур и правоохранительных органов. «Но нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств и развития страны», — добавила спикер.

Матвиенко поручила вице-спикеру верхней палаты Николаю Журавлеву в течение недели обратиться в правительство, для того чтобы «на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов».

Закон о госзакупках (44-ФЗ) был принят в 2013 году, он регулирует закупки товаров и услуг, при которых заказчик закупает товары за счет выделенных ему бюджетных средств — федеральных, региональных либо муниципальных. Правила проведения процедуры устанавливает государство.