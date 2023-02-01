Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры на 140 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 140,232 млрд рублей при суммарном спросе в 278,727 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 53,831 млрд рублей с датой погашения в 2032 году и на 70,527 млрд рублей — с погашением в 2041-ом, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, были проданы на 15,874 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 53,831 млрд рублей при спросе 110,578 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 52,999 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 96,4247% от номинала, что соответствует доходности 10,33% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 96,346% от номинала, что соответствует доходности 10,34% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на 70,527 млрд рублей при спросе в 97,324 млрд рублей. Выручка от размещения составила 53,107 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 74,1908% от номинала, что соответствует доходности 10,51% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 74,11% от номинала, что соответствует доходности 10,52% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 1 февраля, были проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52004 с датой погашения 17 марта 2032 года на общую сумму 15,874 млрд рублей по номиналу при спросе 70,825 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 15,015 млрд рублей при цене отсечения 93,69% от номинала и средневзвешенной цене 93,7198% от номинала, что соответствует доходности в 3,33% годовых.

